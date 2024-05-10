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陳建仁視察水產加工冷鏈物流中心 不怕「某國」不買沒生意

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
行政院長陳建仁認為水產加工及冷鏈物流中心興建完成後，台灣漁產品將更有外銷實力，不怕某國不買就沒生意。記者蔡世偉／攝影
行政院長陳建仁認為水產加工及冷鏈物流中心興建完成後，台灣漁產品將更有外銷實力，不怕某國不買就沒生意。記者蔡世偉／攝影

4天前才來高雄視察的行政院陳建仁，今天再次南下視察高雄各項漁業工程，第一站他來到興達漁港視察正在興建的水產加工及冷鏈物流中心，他相信工程完工後，台灣的漁產品外銷將會更有競爭力，不會因為某一個國家不購買而沒了生意。

行政院長陳建仁今天再次南下高雄，一早來到位於茄萣區的興達漁港，視察水產加工及冷鏈物流中心興建工程。陳建仁很開心再次回到故鄉，說起興達港讓他想起小時候跟隨父親來此探友，那時候冷凍技術並不發達，他相信工程完工後一定能使漁民有更好的收成，因為不論從生產、通路到消費者都能活得很好的保障，促使漁產品有好的生意。

陳建仁透露，遠距日本的姊姊很喜歡台灣的漁產品，不論是虱目魚、台灣鯛，還是鰻魚，總是期待餐桌上有來自台灣的漁產品。因此，他認為有好的加工與冷凍技術，不只能讓國人吃到乾淨、健康的魚，也能讓台灣的漁產品有銷往國外的競爭力，不因為某個國家不購買就沒了生意，對台灣漁業發展有很大的幫助。

行政院長陳建仁南下高雄，視察興達港水產加工及冷鏈物流中心。記者蔡世偉／攝影
行政院長陳建仁南下高雄，視察興達港水產加工及冷鏈物流中心。記者蔡世偉／攝影

漁民 物流 行政院 陳建仁

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