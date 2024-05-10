陳建仁視察水產加工冷鏈物流中心 不怕「某國」不買沒生意

4天前才來高雄視察的行政院長陳建仁，今天再次南下視察高雄各項漁業工程，第一站他來到興達漁港視察正在興建的水產加工及冷鏈物流中心，他相信工程完工後，台灣的漁產品外銷將會更有競爭力，不會因為某一個國家不購買而沒了生意。

行政院長陳建仁今天再次南下高雄，一早來到位於茄萣區的興達漁港，視察水產加工及冷鏈物流中心興建工程。陳建仁很開心再次回到故鄉，說起興達港讓他想起小時候跟隨父親來此探友，那時候冷凍技術並不發達，他相信工程完工後一定能使漁民有更好的收成，因為不論從生產、通路到消費者都能活得很好的保障，促使漁產品有好的生意。