蘇貞昌讚蘇巧慧新北優勢 黃國昌：天下父母心人之常情

行政院前院長蘇貞昌昨天在網路節目提到女兒蘇巧慧參選新北市長一事，稱她親和力強、人漂亮又會唱歌都是優勢；民眾黨立委黃國昌表示，任何父母稱讚兒女「天下父母心，人之常情」，謝謝蘇貞昌抬愛，把他當成蘇巧慧潛在對手，2026年投入哪個選區聽民眾黨主席柯文哲安排。

黃國昌表示，謝謝蘇貞昌把他看成蘇巧慧2026年參選新北市的潛在對手，但他必須要說，自己現在的身份是立法委員，在民眾黨的不分區立委責任區是新北市，2026年只要民眾黨有需要他就一定會下去選，至於選哪裡，就聽柯文哲主席跟黨最後的安排。

黃國昌認為，任何父親稱讚女兒，「天下父母心，人之常情」，無需做過多延伸，每個爸爸媽媽一定都認為自己的子女是最優秀的，蘇貞昌的心聲他充分能理解，也相信蘇貞昌對於新北市有非常特殊的情感。

黃國昌揶揄，如果不是情感這麼特殊，蘇貞昌也不會在2010年於神明面前發誓，說絕對不會第三度參選，但2018年蘇前院長也是基於對新北市濃厚的感情，即使違反了對神明的誓言，毅然決然投入新北市長選戰；蘇貞昌對新北市的愛護、自己女兒的稱讚，都是人之常情，大家都可以理解。