立委18日登太平島考察 3小時快閃

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月十六日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院十七日議程，因而決定延後日期至十八日出發。立法院國防外交委員會昨發布行程通知，立委將於十七日立法院表決完後，下午四時卅分出發。

馬文君表示，太平島是我國最南邊的領土，本次率立委登太平島主要是宣示主權，並在那裡視察基地、新建碼頭等，順便慰勞當地辛苦的官兵。

立法院外交及國防委員會昨天發出「考察南沙太平島防務概況」通知，立委十七日下午四時卅分從立法院至松山機場後，飛機於下午五時起飛到屏東基地，晚間留宿在屏東一晚。

根據通知指出，立委十八日上午六時從住宿地點搭車到屏東基地後，將聽取國軍氣象簡報及用餐，大約上午七時從屏東基地，搭運輸機至南沙太平島，航程約三點五小時，抵達後廿名立委將到「南疆鎖鑰」國碑前合影，接著視導戰備操演、視察新建碼頭，下午一時從南沙太平島返回屏東基地，下午五時卅分回到立法院。

目前登記參加的藍白立委約廿名，民進黨未有立委參加。國民黨有馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；民眾黨有林憶君、林國成和陳昭姿。