我立陶宛代表處擬改台北 外交部尊重

立陶宛本月中舉行大選，當地媒體報導，爭取連任的總統瑙塞達表示，他原則上歡迎台灣設立代表處，為穩定與中國的關係，「駐立陶宛台灣代表處」應該比照國際慣例，改用「台北」。

我外交部昨表示，尊重立國內部各方意見的表達，這是民主國家常態。

新冠疫情期間，台灣援助十萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情，立陶宛後來捐贈我國二萬劑ＡＺ疫苗。我總統府當時誠摯感謝立陶宛政府對台灣的及時馳援，來自波羅的海的友誼彌足珍貴，並稱這是「善的循環」。

不過，立陶宛媒體報導瑙塞達主張將我駐立陶宛代表處更名為「台北」。外交部表示，尊重立國總統大選期間國內各方意見的表達，這是民主國家的常態，同時也希望各界瞭解，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱，是雙方政府的共識，而且是經審慎協商後所決定，期盼兩國未來持續擴大合作領域，並深化雙邊情誼及民主夥伴關係。

我國在非邦交國設立代表處，目前多半以「台北」冠名，冠名「台灣」的只有兩處：立陶宛是其中之一，另一是索馬利蘭。