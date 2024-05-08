傅崐萁要柯建銘到花蓮道歉 綠委：情緒發言轉移焦點

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘失言，國民黨團總召傅崐萁今天表示，請民進黨主席賴清德公開譴責柯建銘，並要求柯建銘到花蓮向災民致歉。民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘已3度道歉，傅崐萁完全就是情緒性發言，也在轉移焦點、借題發揮。

民進黨立法院黨團總召柯建銘6日在司法及法制委員會發言時，提及國民黨在4月3日強行闖關時，那時候老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主。對此，柯建銘隨即公開致歉。國民黨立法院黨團予以譴責，並要求柯建銘請辭。民進黨團表示，柯建銘三度道歉，在野黨不用無限上綱。

國民黨團總召傅崐萁今天透過辦公室發布聲明指出，賴清德身兼中華民國準總統及民進黨主席，如同台灣社會大家長，應肩負起「矯正社會不良風氣、譴責政治惡意言論、撫平民間撕裂傷痛」責任。請賴清德向全民公開譴責柯建銘毫無同理心的嚴重不當言論。

傅崐萁表示，柯建銘總召以幸災樂禍、毫無同理心的態度說出「老天有眼」，爾後所謂的「道歉記者會」言論更是對人民的二次傷害，讓人感受不到絲毫悔意，面對失言爭議依舊顧左右而言他，如此草率、輕浮之道歉相信全民皆無法接受，時至今日還想以「船過水無痕」的態度繼續在國會殿堂反覆霸占發言台。

傅崐萁表示，鑑於柯建銘的嚴重不當言論已經深刻傷害到花蓮人，請柯建銘到花蓮直接向災民致歉，而非躲在立法院內逃避責任。

傅崐萁指出，時任行政院長劉兆玄於八八風災後因為去「正衣冠」，同時時任行政院秘書長薛香川也因為父親節與父親吃晚餐，兩人皆被民進黨圍剿最終黯然請辭下台，此事發生後民進黨立委邱議瑩更說「氣到快中風」。難道今日的民進黨要以雙重標準的態度面對自己當年的訴求嗎。

傅崐萁表示，期盼民進黨上下有志之士別用不同標準審視自己，在大是大非、大奸大惡面前保持內心的那份良知，特別是天天高舉「人權大旗」的民進黨立委，請共同譴責撕裂台灣社會、傷害台灣人民的不當言論。若選擇沉默並繼續與柯建銘共開記者會、同台入鏡，將被人民視為替柯建銘嚴重不當言論的背書。

傅崐萁指出，在賴清德公開譴責及柯建銘赴花蓮向災民道歉之前，他將不再回應被民進黨所針對的任何言論及記者會的內容，對於如此毫無羞恥的政黨，在真心向全民道歉前不足回應。

對於傅崐萁的聲明內容，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪提到，這完全就是情緒性發言，也在轉移焦點、借題發揮，而且柯建銘已召開記者會3度道歉，全國人民都收到，為何傅崐萁沒有收到。

吳思瑤也說，現在立法院在討論國會改革法案，她希望能務實理性，大家收起情緒讓條文往前走，找出最合宜的條文，讓國會改革法案相關條文好好被討論，而非拿柯建銘已經道歉過的失言事件，進行無限上綱的政治操作，不讓國會改革法案被社會檢驗。

此外，柯建銘6日召開記者會時，解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

柯建銘當時強調，0403花蓮大地震不只是花蓮的傷痛，而是民眾的傷痛，而且民進黨團馬上捐新台幣100萬元，假如大家認為他在委員會的發言內容引起誤解或不舒服，他鄭重表示道歉。