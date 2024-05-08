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傳賴幕僚赴立院勘查國情報告動線 綠營斥無中生有

中央社／ 台北8日電
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片

藍白提案邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院國情報告。媒體報導指，立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境。不過，民進黨知情人士今天說，這是錯誤訊息，呼籲有心人士勿無中生有，混淆視聽。

藍白提案邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告，倘若成行將創首例。民進黨團幹事長吳思瑤日前受訪說，賴清德已表達樂意來立法院國情報告，但進行方式，包括是否即問即答或統問統答等，要黨團協商。

媒體報導指，立院人士目擊，立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境，也被解讀賴清德對到立法院國情報告已有所準備。

民進黨知情人士今天表示，這是錯誤訊息，事實上，賴清德團隊沒有與立法院秘書長接觸，也沒有已赴立法院勘查動線等事宜，呼籲有心人士勿無中生有，混淆視聽。

國情報告 立法院 賴清德

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