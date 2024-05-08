快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

賴副總統：期待台日合作 日本有事也是台灣有事

中央社／ 台南8日電
準總統賴清德今天到台南烏山頭水庫參加八田與一技師追思紀念會，並親自在八田銅像前獻花致意。 聯合報記者劉學聖／攝影
準總統賴清德今天到台南烏山頭水庫參加八田與一技師追思紀念會，並親自在八田銅像前獻花致意。 聯合報記者劉學聖／攝影

副總統賴清德今天出席台南八田與一逝世82週年追思紀念會。賴副總統說，5月20日宣誓就職總統後，期待台日共同合作，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。

賴副總統今天下午出席台南市烏山頭水庫「八田與一技師逝世82週年追思紀念會」，台南市長黃偉哲、日本駐台代表片山和之、日本金澤市副市長新保博之、八田與一遺族代表八田修一夫婦等人也都到場。

賴副總統感謝八田與一近100年前為台灣建造這座非常重要水庫，作出偉大貢獻，當時開山成路、挖土成井都很困難，何況是挖1座水庫及建造嘉南大圳，非常不容易，若非八田與一的專業、堅持及勇氣，烏山頭水庫無法建成。

賴副總統指出，烏山頭水庫對台灣農業發展現代化有卓越貢獻，讓嘉南平原15萬公頃土地從不毛之地變成糧倉；水庫造福台灣不只農業，對工業也有貢獻，透過淨水廠送水到南科及台南永康區，目前全球最先進半導體製程3奈米，就是使用到烏山頭水庫。

賴副總統表示，烏山頭水庫供應農業、民生及工業用水，也拉近台灣與日本感情；台灣921地震、台南地震、花蓮地震，日本都是第一個幫忙，日本311地震、能登地震，台灣也是第一個幫助日本的國家，烏山頭水庫效益無遠弗屆。

賴副總統同時代表政府感謝日本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供400多萬劑疫苗，幫助台灣度過難關；0403花蓮地震，日本捐款占外國捐款總額6成，也是最多。

賴副總統說，台日感情由烏山頭水庫開始串聯，也發揮在兩國安全上，最近，日本首相岸田文雄主持七大工業國會議作出結論，認為台灣安全是全世界問題，以及台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素，不贊成任何一國以武力改變台海現狀；前首相安倍晉三也提到，台灣有事，就是日本有事。

賴副總統表示，從農業、工業、彼此患難相助及印太區域和平穩定，都是台日數十年來一點一滴累積起來的；5月20日他將與副總統蕭美琴宣誓就職，希望未來和日本加強各面向合作，從人民交流、觀光人數回到疫情前及經濟產業合作等；台積電也到日本熊本設廠，第一廠即將完成，預估有後續發展，這是很好的橋梁。

賴副總統期待台日產業進一步合作，創造兩國經濟繁榮，台日共同合作，回復印太區域和平穩定，「台灣有事，就是日本有事；日本有事，也是台灣有事」。

八田與一 烏山頭水庫 賴清德 黃偉哲

延伸閱讀

被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

影／追思八田與一建造烏山頭水庫 準總統賴清德出席

日本金澤市副市長訪台南 盼延續情誼交流

全球95套！京都細見家族攜手昌廣酒造發行「雅36年」

相關新聞

善的循環變調 我駐立陶宛代表處恐更名「台北」 外交部：尊重

我國在立陶宛共和國設立之代表處，是全球兩個以「台灣」為名的代表處之一。2021年11月18日設處時，外交部曾高調強調，以...

新政府人事 劉孟奇任考選部長、施能傑接銓敘部長

第16任總統副總統交接小組今天公布考試院所屬部會新任首長人選，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人...

江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

立法院副院長江啟臣今早接受電台專訪，被問及是否有意參與2026台中市長選舉，江回應「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢...

陳佩琪提早退休是否慰留？ 北市聯醫：尊重個人規畫

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，現任職台北市立聯合醫院和平婦幼院區醫師，她昨稱能力不足要提早退休。北市衛生局是否慰留？局長...

政院撥補台電報告書 廖偉翔：一頁半要千億…人民難接受

行政院2日拍板「113度中央政府總預算追加預算案」，將撥補台電1000億元，並送立法院審議。國民黨立委廖偉翔今天表示，行...

國會改革爆口角 莊瑞雄嗆原委鄭天財：不要亂出草、白目

立法院司法及法制委員會今天協商國會改革相關法案，藍、綠、白黨團不斷爭論，無法達成共識。過程中，民進黨立委莊瑞雄對國民黨立委鄭天財說：「你不要到這邊來亂出草好不好，你這個叫白目」；鄭天財回應，「是你讓我發言的，我沒有資格當頭目，那是有標準的」。不過鄭天財會後也說，「我們很熟，莊瑞雄無惡意。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。