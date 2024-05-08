新政府人事 劉孟奇任考選部長、施能傑接銓敘部長

第16任總統副總統交接小組今天公布考試院所屬部會新任首長人選，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任，公務人員保障暨培訓委員會主任委員則由現任主委郝培芝留任。

交接小組表示，考試院所屬二部一會首長及政務副首長，依憲政慣例應於520前提出辭呈，並由考試院院長呈請新任總統任命。總統當選人賴清德特別於上周與考試院長黃榮村會面，商議考試院所屬二部一會新任首長人選，並於近日確認。

交接小組表示，劉孟奇在教育部政務次長任內，襄助部長完成多項高等教育創新轉型工作，並在疫情期間督導學測、統測、分科測驗等多項重大全國入學考試順利完成，另在技職教育方面督導推動「區域產業人才及技術培育基地」；劉孟奇也曾擔任財團法人大學入學考試中心主任，在處理全國性考試事務方面有豐富的專業歷練與實務經驗。其專長與歷練，將可讓考選部現階段的重大政策，包括電腦化考試及測驗方式的精進等，皆能持續順利推動。

交接小組指出，施能傑在近六年人事長任內，規劃行政院組改及完成部分立法，並在維持中央政府總員額數下降的同時，仍充分新增與民眾生命和安全相關重要業務所需人力；此外也兩度推動軍公教薪資通案調整、引入留任獎金、調整地域加給做法納入需用偏鄉、新增執行重大專案獎勵，並與考試院溝通完成合理調高地方政府科長與副處長職務列等，提高因公執行職務傷亡慰問金。

交接小組表示，施能傑為政大公行系教授，並有行政院人事長及研考會主委多年歷練，對公共行政、人事法制及政府組織效能具高度專業，是銓敘部長的適當人選。

郝培芝曾任台北大學公共行政暨政策學系教授，具備公共行政與公共政策的專長。交接小組表示，郝培芝於考試院服務8年來，歷任保訓會副主委、銓敘部次長及保訓會主委，深耕於人事行政、文官保障及培訓領域。

交接小組指出，郝培芝自擔任保訓會主任委員以來，積極推動業務革新，除修正公務人員加班補償制度外，在文官培訓的創新作為有目共睹，包含充實英語培力、強化數位治理能力、創新高階文官培訓等等。期盼郝主委未來能繼續以創新政策，培育國家優秀公務人力。