快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

賴清德任命 劉孟奇出任考選部長、施能傑接銓敘部長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新政府人事 劉孟奇任考選部長、施能傑接銓敘部長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任。圖／聯合報系資料照片
考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任。圖／聯合報系資料照片

第16任總統副總統交接小組今天公布考試院所屬部會新任首長人選，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任，公務人員保障暨培訓委員會主任委員則由現任主委郝培芝留任。

交接小組表示，考試院所屬二部一會首長及政務副首長，依憲政慣例應於520前提出辭呈，並由考試院院長呈請新任總統任命。總統當選人賴清德特別於上周與考試院長黃榮村會面，商議考試院所屬二部一會新任首長人選，並於近日確認。

交接小組表示，劉孟奇在教育部政務次長任內，襄助部長完成多項高等教育創新轉型工作，並在疫情期間督導學測、統測、分科測驗等多項重大全國入學考試順利完成，另在技職教育方面督導推動「區域產業人才及技術培育基地」；劉孟奇也曾擔任財團法人大學入學考試中心主任，在處理全國性考試事務方面有豐富的專業歷練與實務經驗。其專長與歷練，將可讓考選部現階段的重大政策，包括電腦化考試及測驗方式的精進等，皆能持續順利推動。

交接小組指出，施能傑在近六年人事長任內，規劃行政院組改及完成部分立法，並在維持中央政府總員額數下降的同時，仍充分新增與民眾生命和安全相關重要業務所需人力；此外也兩度推動軍公教薪資通案調整、引入留任獎金、調整地域加給做法納入需用偏鄉、新增執行重大專案獎勵，並與考試院溝通完成合理調高地方政府科長與副處長職務列等，提高因公執行職務傷亡慰問金。

交接小組表示，施能傑為政大公行系教授，並有行政院人事長及研考會主委多年歷練，對公共行政、人事法制及政府組織效能具高度專業，是銓敘部長的適當人選。

郝培芝曾任台北大學公共行政暨政策學系教授，具備公共行政與公共政策的專長。交接小組表示，郝培芝於考試院服務8年來，歷任保訓會副主委、銓敘部次長及保訓會主委，深耕於人事行政、文官保障及培訓領域。

交接小組指出，郝培芝自擔任保訓會主任委員以來，積極推動業務革新，除修正公務人員加班補償制度外，在文官培訓的創新作為有目共睹，包含充實英語培力、強化數位治理能力、創新高階文官培訓等等。期盼郝主委未來能繼續以創新政策，培育國家優秀公務人力。

交接小組表示，賴清德十分重視國家人力資源的發展，盼三位兼具學術與行政歷練的首長，能使「教考訓用」等面向充分連結，持續引領文官制度與時俱進。至於考試院二部一會的政務副首長人選，將與擬任首長討論後再行定案發布。

銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任。圖／聯合報系資料照片
銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任。圖／聯合報系資料照片

考試院 行政院 軍公教

延伸閱讀

考試院因應通膨調整公保年金給付 6月1日起生效

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

立委擬修法9成家庭讀大學免學費 教部：需編411億元要評估可行性

職等差異大？公務員搶往中央擠、地方鬧人才荒 考試院這麼說

相關新聞

新政府人事 劉孟奇任考選部長、施能傑接銓敘部長

第16任總統副總統交接小組今天公布考試院所屬部會新任首長人選，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人...

國會改革爆口角 莊瑞雄嗆原委鄭天財：不要亂出草、白目

立法院司法及法制委員會今天協商國會改革相關法案，藍、綠、白黨團不斷爭論，無法達成共識。過程中，民進黨立委莊瑞雄對國民黨立委鄭天財說：「你不要到這邊來亂出草好不好，你這個叫白目」；鄭天財回應，「是你讓我發言的，我沒有資格當頭目，那是有標準的」。不過鄭天財會後也說，「我們很熟，莊瑞雄無惡意。」

陳佩琪提早退休是否慰留？ 北市聯醫：尊重個人規畫

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，現任職台北市立聯合醫院和平婦幼院區醫師，她昨稱能力不足要提早退休。北市衛生局是否慰留？局長...

政院撥補台電報告書 廖偉翔：一頁半要千億…人民難接受

行政院2日拍板「113度中央政府總預算追加預算案」，將撥補台電1000億元，並送立法院審議。國民黨立委廖偉翔今天表示，行...

愛告人的政府 是無能還是想掩蓋不能公開的真相？

立委徐巧芯因公布外交部與捷克合作援助烏克蘭的文件，遭外交部提告；蔡政府任內，從疫苗採購、巴西進口蛋到援外事務，數不盡的「機密」究竟是想掩飾無能或掩蓋真相？

江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

立法院副院長江啟臣今早接受電台專訪，被問及是否有意參與2026台中市長選舉，江回應「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。