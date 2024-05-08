藍白提案邀賴清德國情報告 陳冠廷：不贊成即問即答

賴清德將於520上任總統，國民黨及民眾黨立法院黨團提案，邀請賴清德就職總統後赴立法院國情報告。民進黨立委陳冠廷今天表示，他個人傾向賴清德以國情咨文的方式進行報告，新任總統就職之初，應藉此機會完整闡述對國家未來的願景，以及在外交、內政、國防等各方面的總體政策方向，不贊成採用即問即答的互動模式。

陳冠廷指出，如果採取即問即答的方式，恐怕難以充分利用寶貴的時間，完整傳達總統施政理念。他呼籲在野黨團能夠支持總統以國情咨文方式進行國情報告，若對相關議題有疑問，可另行質詢行政院長及各部會首長，畢竟在現行憲政體制下，行政立法的制衡主要是透過行政部門首長與國會議員間的互動來實現。

陳冠廷強調，賴清德已表達誠意，願意向立委進行國情報告，國會各黨團應展現議事圓融的精神，在總統報告完畢後，以提問而非質詢的方式，就不明瞭處尋求釐清，共同創設符合憲政精神的新慣例，避免產生總統與行政院長職權之間不必要的憲政爭議。