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國會改革爆口角 莊瑞雄嗆原委鄭天財：不要亂出草、白目
立法院司法及法制委員會今天協商國會改革相關法案，藍、綠、白黨團不斷爭論，無法達成共識。過程中，民進黨立委莊瑞雄對國民黨立委鄭天財說：「你不要到這邊來亂出草好不好，你這個叫白目」；鄭天財回應，「是你讓我發言的，我沒有資格當頭目，那是有標準的」。不過鄭天財會後也說，「我們很熟，莊瑞雄無惡意。」
民進黨立委在黨團協商時，不斷表達意見，不過藍白兩黨認為這樣討論下去不會有所共識，認為應該全案保留。
不過最後國民黨立委鄭天財協商後段走入場內，講了幾句話後。莊瑞雄就說：「鄭天財你來譴責國民黨一下」。
鄭天財回應，原住民的法案，民進黨不來協商的次數也很多啦。民進黨立委吳思瑤接著說，民進黨立委沈發惠都有到場喔。鄭天財隨即說，那是第九屆的事情，沒有來的話就會送立法院長協商。
莊瑞雄這時笑著說，「你不要到這邊來亂出草好不好，話都不會講，你這個叫白目，你（別人）當頭目，你當白目」。鄭天財也回應，自己沒有資格當頭目，那個是有標準的，不是隨便可以當的。
最後，國民黨立委林思銘建議全案保留，民眾黨立法院黨團總召黃國昌也贊成提案，國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲決定擇期再行協商。
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