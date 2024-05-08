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倡總統國情報告 傅崐萁：賴清德請履行誓言

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁譴責民進黨團總召柯建銘所言「4月3日是老天有眼，發生大地震」，並要求準總統賴清德出面道歉，也要求賴清德赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁譴責民進黨團總召柯建銘所言「4月3日是老天有眼，發生大地震」，並要求準總統賴清德出面道歉，也要求賴清德赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德就任後，是否赴立法院進行國情報告，為我國憲政史上關鍵時刻。國民黨團總召傅崐萁今日表示，希望賴清德履行誓言，也批賴清德對民進黨團柯建銘「老天有眼說」未有表態，身為民進黨主席是否應有負責態度。

傅崐萁說，賴清德大選時清楚表示，願到立法院做國情報告，依照憲法，總統本就有義務到國會進行國情報告，並備相關問題的回答。520在即，賴清德即將就職，國民黨立場是希望賴清德能夠履行選前的政見跟誓言，能做負責任的總統，到立法院面對新民意，做國情報告並備相關詢答。昨已提出朝野協商，對於總統到立法院國情報告的相關內容，朝野一起討論。對於什麼方式，會盡可能尊重，希望能夠展開憲法所賦予國會的責任。

傅崐萁表示，今天看到柯建銘神隱48小時之後，正式露臉。民進黨不斷強調，國會要改革，立法委員行為法必須要上軌道，但賴清德神隱24小時後，還沒有對代表民進黨的國會負責人，有任何意思表達。賴清德身為黨主席，是否應該要有負責態度？

傅崐萁批，顯示出這個新政府仍非常傲慢，包括蔡英文總統即將離職，說民進黨謙卑謙卑再謙卑，現在是在杯盤交錯，紅酒、黃酒、白酒，各種酒池肉林，這就是今天的民進黨。踐踏災民後，完全沒有任何意思表達，深表遺憾，希望賴清德對0403花蓮大地震所有災民，表達高度歉意。對403災後重建條例，民進黨不要在立法院投反對票，人民的眼睛是雪亮的，看看民進黨拿到權位以後，是怎樣對待國民，對災民的態度如何。

傅崐萁強調，希望這次國會推動改革，在520之前，有機會三讀通過，一起展開新國會，為人民做好所有負責任的工作，讓貪汙腐敗的政府無所遁形，貪官汙吏繩之以法，陽光照進國會。柯建銘不要再想隻手遮天，已經不是柯建銘的時代，更不是民進黨能為所欲為的時代。

傅崐萁 民進黨 賴清德

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