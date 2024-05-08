兩岸對等釋善意 藍智庫：開放觀光交流會更好

國民黨智庫國政基金會於日前舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會，會中提出30項具體作法，其中「兩岸和平共處、開放觀光交流」部分，國政基金會主張兩岸和平共處、修正限縮陸客政策，成立觀光研訓院、召開觀光國是會議。

國政基金會指出，兩岸人民相互前往對方從事旅遊，透過親身體驗，最有助於雙方人民相互了解。2015年，陸客來台人數418萬人次創下新高，2019年，陸客來台計消費高達739億元；而疫情前陸客來台有270萬餘人次，然而，疫情後2023年陸客來台僅22萬餘人次，不僅旅遊相關業者苦不堪言，對兩岸和平交流也有損傷。

國政基金會表示，觀光是長遠的投資，且應有更好的績效。準總統賴清德日前進行「產業之旅」時指台灣應該要「以觀光立國」，更要每個部會都推展觀光，讓觀光成為主流產業。美國國務院對馬習會的評價是正面的，認為有助改善兩岸關係，也支持兩岸在彼此尊重的基礎上繼續對話。

國政基金會認為，政府應正視的問題少了大陸這一塊，不僅無助兩岸關係的改善，更使台灣無法達成完整的觀光拼圖。建議新政府應盡速修正限縮的陸客政策，先從廢止赴大陸禁團令和取消入境大陸遊客人數限制開始，逐步讓兩岸觀光旅遊回歸常態。

同時，召開觀光國是會議，並比照金融研訓院，由觀光署與觀光業界共同成立財團法人「觀光研訓院」，作為觀光署研擬台灣觀光政策發展及國際行銷策略的金頭腦、提供業界AI智慧科技觀光旅遊技術服務諮詢，作為台灣觀光服務業已就業的各階層人才短、中、長期人才再培育、進階複訓、菁英高階主管發展策略研訓，及接受業界在職人力委託培訓的官方指定機構，以穩定開發及支援台灣觀光產業的各類人力資源需求。