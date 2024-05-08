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爭議案又一件也是幫柯文哲擦屁股？蔣萬安：釐清與解決問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席大同區里長座談。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席大同區里長座談。記者蘇健忠／攝影

北士科、京華城等案，議會將約訪柯文哲，民眾黨昨也反批，柯文哲上任是在幫前市長郝龍斌「擦屁股」；台北市長蔣萬安今天也被問及，包括北流、北藝，還有漁果市場改建等案，是否也是在幫柯文哲「擦屁股」？蔣萬安今說，「有問題一項一項解決、該怎麼做一定怎麼做」，針對民眾需求即刻提出大的計畫。

蔣萬安今天上午出席大同區里長座談，媒體問蔣，漁果市場改建遭議員點為柯文哲的第四案，是否柯文哲減項發包有圖利之嫌，是否送政風查？蔣說，漁果市場在前任市府已經規畫發包執行，外界或議會若有疑慮就會盡快釐清，但現在市府最重要，趕快面對市場改建這個當務之急，批發市場是公共事業，必須要穩定大台北地區包括魚類、蔬果的供應，一定是面對問題，即刻來解決。

另外，媒體也問，有議員質疑南港轉運站也疑工期延宕，市長會不會主動清查一定規模以上的重大工程？蔣說，不管是漁果市場、南港轉運站等都有相關合約，南港轉運站是否工程延宕？就會依照合約，若工程有延宕，依照合約若無法如期完成，都有相對應罰則，市府都會依法、依照約合規定，該怎麼做怎麼做。

蔣萬安重申，對於任何案子，北市府就是事實到哪裡，就處理到哪，包括大家看到的幾個案子就已經啟動政風調查，也會給政風檢調充分的辦案空間，「該怎麼做，一定怎麼做。」

蔣說，市府就是面對問題解決問題，一項一項解決，不管大巨蛋，一年內完工啟動，還有包括北流工程爭議款項1.9億元，我們先停止每個月利息，用墊付款支付等等，這些就是問題馬上解決。

柯文哲 蔣萬安

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