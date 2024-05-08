陳佩琪9月提早退休稱做不下去 蔣萬安回應曝院外門診任務

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，目前為北市聯醫和平婦幼院區中正門診部小兒科主任暨專任主治醫師，陳昨在臉書宣布9月提早退休，是因醫療專業和行政能力不符衛生局要求，「做不下去只好自己滾蛋」。市長蔣萬安今說，任何一個人的生涯規畫都尊重並給祝福。聯醫院外門診部最重要是持續推動公衛，執行醫療分級等業務，簡單講是「一家就診、聯合服務」的概念。

對於陳佩琪昨天也在臉書提到，院外門診部要業績，就要民眾在院外門診部開單，然後持單回醫院檢查，她不願意施展「騙術」，並說「病人為什麼要讓我這樣耍？」蔣萬安今也回應，最重要是整個制度設計，它(院外門診部)是過去衛生所延伸，也是執行公共衛生業務，就是希望秉持這樣的精神，將機制做到最好。

蔣萬安今天上午出席大同區里長座談，對於柯文哲妻子陳佩琪提早退休，引爆院外門診部業務是否因人力沒到位，讓基層累到不行？還要額外去上很多課、考很多證照？蔣萬安說，這件事衛生局有跟他回報，首先，對於任何一個人的生涯職場規畫，都完全尊重給予祝福。

蔣提到，衛生局與聯合醫院規畫的院外門診部，在台北市12個行政區都有，最重要是能夠持續推動相關公衛業務，執行醫療分級等等作業，簡單講就是「一家就診、聯合服務」的概念。基本上，聯合醫院院外門診部是衛生所的延伸，衛生局每年也都編列有近2億元預算，也有相關鼓勵機制。

蔣說，看在市民角度，衛生局應該要對聯合醫院院外門診部有一定要求，包括人力調配、推動相關業務等，這部分都希望聯合醫院，就服務精神、服務時間，應該要具體落實，符合民眾期待。當然更重要，一定對於基層醫護人力非常欽佩及感謝，昨天他也參加國際護師節表揚，對於152位績優且辛苦堅守崗位的醫護人員，謝謝他們在基層為市民朋友服務。

蔣萬安說，衛生局都會聆聽醫護人員的意見，都會持續檢視，但是最重要，希望能發揮過去這樣的精神，就是在台北市「一家就診、聯合服務」的概念，讓市民朋友可以就近得到醫療照護，發揮聯合醫院的功能，細節執行上，也每年編列2億元預算、也有相關獎勵機制，當然服務品質、時間、服務精神，都希望具體落實。