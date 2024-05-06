傳李懷仁將接高市副市長 市府︰若確定會說明
有媒體報導懸缺已久的高雄市副市長一職，將由數位發展部政務次長李懷仁於520過後接任。對此，高市府發言人周璟瑜今天表示，有關副市長人選，如有確定會跟大家說明。
前高雄市副市長史哲去年初出任文化部長後，副市長一職懸缺至今。媒體報導，高雄市長陳其邁將延攬李懷仁出任副市長，將3名副市長全數補齊到位，李懷仁預料將在5月20日卸下次長職務後，轉任高雄市副市長。
不過高市府今天仍不願證實這項人事。高市府發言人周璟瑜表示，有關副市長人選，如有確定會跟大家說明。
李懷仁曾任一卡通董事長，也是前行政院長蘇貞昌長期倚重的政治幕僚。據媒體報導，陳其邁找回李懷仁出任副市長，是希望他能與另2名副市長林欽榮、羅達生互補，同時借重他熟悉中央政策、數位治理等專業，替高市府增添戰力。
李懷仁是國立暨南國際大學東南亞研究所碩士、國立政治大學國家發展研究所博士候選人，曾任一卡通票證股份有限公司董事長、行政院院長室顧問、行政院副院長室主任等，現任數位發展部政務次長。
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