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外交部發布WHA推案短片 盼爭取國際支持

中央社／ 台北6日電

世界衛生大會（WHA）27日將在瑞士日內瓦舉行，為擴大國際支持，外交部發布國際醫療短片「第二次出生」，傳達台灣在國際醫衛合作貢獻，呼籲全球支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及WHA。

外交部今晚透過新聞稿表示，「第二次出生 」（My Second Home）製作團隊特別前往印尼實地拍攝，從一名病童母親的角度，記錄台大醫院為病童成功移植肝臟的真實故事，藉以展現台灣先進醫療技術，以及「天下父母心」永不放棄生命的情懷。

外交部說明，影片故事主人翁傅小玲（Sherlyn）出生不久即診斷出膽道閉鎖，經母親努力嘗試各種治療仍無法脫離險境，最後透過台灣在印尼的新南向醫衛合作計畫，緊急轉診至台大醫院就醫，在台大醫療團隊全力救治醫護下，成功完成肝臟移植手術，傅小玲現在已經11歲，仍然與母親維持來台長期追蹤。

外交部提到，台灣自民國107年開始實施新南向醫衛合作計畫，由台灣頂尖醫學中心與其在新南向國家的醫院夥伴進行醫衛合作，分享台灣醫療技術及資源、提供醫療專業訓練課程、積極參與各國偏遠地區病患的救治，逐漸將醫療協助擴大至更多需要的地方。

外交部說，影片最後帶出今年推案主視覺，彩色人形剪影手牽手環繞地球，傳達「台灣能幫忙」TaiwanCan Help精神，願與國際社會共同追求WHO宗旨「達致人類最高健康水準」訊息，並爭取國際支持，共同呼籲WHO接納台灣參與，使全球衛生體系更完整完善。

外交部提到，影片有4分鐘版本、30秒精華版，除中英文字幕外，將陸續製作越、印、泰、法、日、西、德、阿、烏、葡等共12外語字幕版向全球播放，各界可透過外交部官方YouTube及「潮台灣」YouTube頻道、外交部臉書粉絲專頁、IG及X官方帳號等新媒體平台觀賞。

台大醫院 外交部

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