柯建銘為發言道歉 國民黨：已不適合擔任立委

民進黨團總召柯建銘為「老天有眼發生大地震」等語道歉。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，柯建銘的說法是對人性最大的傷害，不僅失言還失格，已不適合擔任立委，應該辭去立委職務，民進黨主席賴清德應向所有花蓮人道歉。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院司法及法制委員會說出「老天有眼發生大地震」等語，引發討論。柯建銘下午召開記者會解釋發言原意，也說如果有引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

國民黨文傳會主委李彥秀、國民黨立委徐巧芯、國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等人，今天在國民黨中央黨部召開「枉顧花蓮災損與傷亡，蕭美琴繼續放任？柯建銘應立刻道歉」記者會，要求柯建銘立即辭去民進黨團總召，以及民進黨不分區立委的職務。

李彥秀指出，0403花蓮地震造成全國18人死亡、1000多人受傷，財產損失不計其數，原來在柯建銘的眼中，這叫做老天有眼，這就是民進黨立院黨團的總召。請問總統蔡英文、行政院長陳建仁，以及即將在520就任的總統副總統當選人賴清德、蕭美琴，是否認同柯建銘的講法。

李彥秀表示，雖然柯建銘在第一時間已經道歉，但對於國會改革，民進黨可以有意見、杯葛，不應該踩在花蓮人的傷痛上，講老天有眼。柯建銘的說法，不僅是羞辱台灣人，更是對人性最大的傷害。

李彥秀指出，柯建銘不僅失言還失格，已經完全不適合擔任立委，要求柯建銘應該辭去立委，身為民進黨主席的賴清德更應該出面向所有的花蓮人道歉。

徐巧芯表示，沒想到柯建銘竟是如此冷血無情的人，更是無恥至極。柯建銘之所以會提花蓮地震，就因為國民黨立法院黨團總召傅崐萁是花蓮縣的區域立委，用這種方式攻擊，這是有品格的行為嗎。柯建銘應該要請辭民進黨團總召，並請辭立委。