快訊

「老天有眼發生大地震」引爭議 柯建銘道歉說原意

阿根廷傳奇教練過世！將足球升華為國家文化的球場哲學家

知名手搖飲小編「性暗示發文」遭撻伐 店長道歉：他自責大哭

柯建銘失言「花蓮地震是老天有眼」 縣府強烈譴責

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨團總召柯建銘提到「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，引起外界批評。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘提到「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，引起外界批評。本報資料照片

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘提到，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，此話一出，引起外界批評。花蓮縣府表示，不該拿天災開玩笑，強烈譴責此番言論。

縣府行政研考處長吳昆儒今受訪表示，天然災害或任何災害發生，都不是所有人所樂見的，尤其在天然災害或災害發生的時候，不管是人命、財產，甚至到家庭破碎災害損失巨大，不應該拿災害這件事情開玩笑，或是任何理由的說法。

吳昆儒說，花蓮縣政府要求柯建銘要為這件事情提出道歉，強烈譴責這樣說法與行為。

柯建銘後來說明，403花蓮大地震是國人的傷痛，若大家認為發言內容引起誤解或不舒服，「本人在這裡鄭重表示道歉」。

民進黨團總召柯建銘提到「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」。縣府行政研考處長吳昆儒說，不該拿天災開玩笑，強烈譴責此番言論。記者王思慧／攝影
民進黨團總召柯建銘提到「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」。縣府行政研考處長吳昆儒說，不該拿天災開玩笑，強烈譴責此番言論。記者王思慧／攝影

地震 柯建銘 花蓮

延伸閱讀

脫口說老天有眼發生地震？柯建銘道歉了！

柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 藍營炸鍋要求道歉

柯建銘語出驚人！花蓮大地震是老天有眼 要救台灣民主

綠營國會改革法案闖關4連敗 這回黃國昌未參戰

相關新聞

柯建銘語出驚人！花蓮大地震是老天有眼 要救台灣民主

立法院司法及法制委員會今審查民進黨團國會改革版本，在程序發言時，民進黨團總召柯建銘提到，他建議國民黨立委吳宗憲審查藍營國...

柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 藍營炸鍋要求道歉

國民黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院法制委員會程序發言時提到，當初4月3日國民黨團要硬幹法案的時候，「老天有眼發生大地...

幕後／藍委突取消太平島考察 馬文君擬改至5月18日出發

立院外交國防委員會原本預劃於5月16日前往南沙群島太平島考察，據了解，國民黨總召傅崐萁一大早與馬文君商量希望延期，考量到5月17日國民黨要在院會闖關國會改革、0403震災重建條例、花東交通三法等，希望不要有變數。

外交部6點反擊徐巧芯 批徐涉洩機密將採法律行動

國民黨立委徐巧芯近日爆料，外交部援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑外交部與捷克簽訂密約，有介入捷克內部...

綠營國會改革法案闖關4連敗 這回黃國昌未參戰

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨國會改革版本相關草案，藍綠再度激烈交鋒，但這回民眾黨立委黃國昌沒有出席開會，國民黨立...

柯建銘失言「花蓮地震是老天有眼」縣府強烈譴責

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘提到，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。