柯建銘失言「花蓮地震是老天有眼」 縣府強烈譴責

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨團國會改革版本，民進黨團總召柯建銘提到，4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」，此話一出，引起外界批評。花蓮縣府表示，不該拿天災開玩笑，強烈譴責此番言論。

縣府行政研考處長吳昆儒今受訪表示，天然災害或任何災害發生，都不是所有人所樂見的，尤其在天然災害或災害發生的時候，不管是人命、財產，甚至到家庭破碎災害損失巨大，不應該拿災害這件事情開玩笑，或是任何理由的說法。

吳昆儒說，花蓮縣政府要求柯建銘要為這件事情提出道歉，強烈譴責這樣說法與行為。

柯建銘後來說明，403花蓮大地震是國人的傷痛，若大家認為發言內容引起誤解或不舒服，「本人在這裡鄭重表示道歉」。