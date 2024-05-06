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綠營國會改革法案闖關4連敗 這回黃國昌未參戰

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁提出臨時提案「散會動議」，並以6比5通過，民進黨吞下國會改革法案表決四連敗。記者張睿廷／攝影
國民黨團總召傅崐萁提出臨時提案「散會動議」，並以6比5通過，民進黨吞下國會改革法案表決四連敗。記者張睿廷／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查民進黨國會改革版本相關草案，藍綠再度激烈交鋒，但這回民眾黨立委黃國昌沒有出席開會，國民黨立委提散會動議，仍以人數優勢6比5通過，讓民進黨團國會改革法案闖關苦吞四連敗。

民進黨團總召柯建銘在今天上午會議開頭便對著國民黨立委羅智強說，大家眼睛是雪亮的，沒有人這樣胡搞的，羅還是年輕人，以後要面對選民考驗，不要只鞏固深藍票源，國民黨就是有這種打手，胡說八道，民進黨從不做這種事。

國民黨立院黨團首席副書記長林思銘指出，國民黨國會改革草案版本開過三次公聽會，民進黨為何不願再召開？大家都可以提出自身看法。為何屢次排出相同法案，不曉得意義是什麼？

民進黨立委莊瑞雄回應，林思銘的說法相當凶惡，今天提出法案，也不是要閹割。譬如立委涉及到性騷擾，是否需要約束？如果說這種題目是閹割，不太好吧？有共識的部分，可以不分黨派，一起討論。民進黨立委范雲則說，國民黨用程序發言談立委行為法，卻又不實質討論，不斷用似是而非的方式阻止審查。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，立法院再次上演潑糞大戰，今天刑法過輕，就是要修法。國民黨以前在野提出2000多個案子，民進黨以多數方式，直接輾壓，直接一次表決掉。民進黨今天要修法將二等親、助理、秘書通通納入綠色恐怖範疇，這國家還有自由嗎？連國會議員出門都要向民進黨政府報備，由行政權監督立法權，根本是滑天下之大稽的笑話。

面對民進黨團猛攻，國民黨立委羅智強回擊，「我就是用你的魔法在對付你」，為何國會改提提案要開公聽會？因為當初國民黨團在排審相關法案，民進黨說社會共識不足，應多開一些公聽會，「有就閉嘴啦」。

羅智強指出，民進黨以前在立法院多數時，連大體討論、程序發言都不給，5分鐘直接表決結束。今天民進黨要求共同生活親屬、受託人、公費助理出門都要審查。如果要這樣，不如做一個政務人員行為法，通通抓起來，「古代有趙高、今天有柯建銘」。

經過耗時約一個半小時的程序發言後，國民黨團提出散會動議，經表決，國民黨團以6比5過關。過程中還有一段插曲，范雲疑似不曉得非司法及法制委員會立委無法參與表決，還舉手參與投票，遭到民進黨司法及法制委員會召委鍾佳濱提醒，「范雲不是本會委員喔」。表決結束後，柯建銘不滿國民黨做法，落下一句「立法院的悲哀啦，這叫做自取其辱」後，匆匆離去。

值得注意的是，司法法制委員會在4月22日排審民進黨團國會改革法案時，也曾上演散會動議表決戰，當時一樣以6比5通過，出席會議的黃國昌未參與投票，事後飽受民進黨立委批評，這回黃國昌未出席會議，民進黨團國會改革法案想闖關仍苦吞四連敗。

國會改革 國民黨 民進黨

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