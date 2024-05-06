黑名單廠商竟頻頻得標 王鴻薇揭警用防彈衣採購弊案

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔與新北市議員林國春今天舉行記者會指出，基層員警踢爆全台警用防彈背心出現瑕疵，相關得標廠商「光研企業」過去三度被列為採購黑名單的廠商，前負責人的兒子也開公司賣防彈背心，也曾詐欺法務部，卻能一再得標。警政署回應，採購過程皆符合現行法規執行流程，會在此案吸收經驗，進一步改進招標方式。

王鴻薇指出，基層員警反映，部分防彈衣抗凹陷板出現瑕疵，全台共7個縣市警局1000多塊抗凹陷板出現變形的廠商，就是向「光研企業股份有限公司」採購。追查發現，這間公司過去劣跡斑斑，採購案弊端不斷，曾在2003年、2009年、2013年和2020年間多次被列為「拒絕往來廠商」，但仍然得標不斷。

王鴻薇表示，光研2019年時得標防彈衣標案，被揭發「黑心防彈背心」，拿舊的產品換標籤當新品交付給警政署。2023年竟然又能取得防彈背心，採購案又被發現提交瑕疵品，該公司一再累犯，草菅人命相當可惡。為何警政署等相關單位，再將標案包給黑心累犯廠商，更為可議。

她質疑，光研到底是什麼硬背景，可以一再得標？背後是什麼勢力？一再採購有暇疪防彈背心，政府是把基層人命當兒戲嗎？這其中有沒有瀆職圖利？要求警政署決策高層出來講清楚，該辦就辦絕不寬貸。

林國春指出，光研公司負責人林樹雄的兒子林聖哲除了是光研董事，也在外面開一間「尚極實業有限公司」，還得標法務部矯正署防彈背心標案，但商品需要原廠文件認證確認安全，卻被發現，林聖哲拿了父親公司「光研」所取得的原廠文件，混充是尚極實業取得，矇騙矯正署驗收過關，被法務部提告詐欺。

林國春說，新北有瑕疵的三百多件防彈背心已經回收，其他縣市是否要全面回收？這批採購到的除了瑕疵品，沒有瑕疵的建議警局也要全面回收檢測，同時更要追究林家父子公司。

廖偉翔批評，從光研2003年第一次列為拒絕往來廠商至今，拿到警政署、法務部、移民署合計金額就高達9.7億元，標案數量達到63案，這背後的共犯結構顯然相當龐大，政府採購黑名單制度形同虛設，到底是誰在包庇這樣的劣質廠商？要求相關單位徹查到底。

警政署後勤組長張義昌表示，該案採購過程是用公開招標最低標方式辦理，當初有光研、萬寶程國際有限公司兩家公司投標，兩家都符合資格開標資格，都非行政院工程會公告的拒絕往來廠商。招標過程中都要求廠商製作樣衣，送國內外檢測機構檢測，光研的樣衣是合格的，另一家則不合格。

張義昌表示，此案在履約過程中，警政署分別在去年10月與11月，兩次前往光研現場查驗製造過程、督導生產履歷是否落後、布料查驗是否有參雜其他布料，過程都是合格的。在交貨時，警政署也進行驗收，隨機抽驗21件防彈衣送到國內外廠商再次檢測，經防彈測驗都是合格的，才會辦理驗收、配發到各警察機關。

張義昌表示，經統計，有1400片防彈凹陷板出現瑕疵，依照保固合約，廠商必須保固5年，目前已通知廠商全部抽換完畢。經查證，光研在經濟部商業司工商登記資料，該公司被列為拒絕往來廠商最後一筆資料是在2021年3月17日，公司負責人已在2023年變更。採購過程中一切規定都符合現行法規執行流程，未來採購流程會在符合現行法規內精進改善。