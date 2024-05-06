在野黨欲組團考察太平島遭批 陳建仁：予以尊重

南海海域近來爭議不斷，在野黨立委打算組團前往太平島考察，但民進黨立委認為是在替中國大陸助威，行政院長陳建仁則表示對於在野黨立委決定予以尊重，但還是希望他們能多考量國安單位的建議，確保該海域和平穩定發展。

在野黨立委打算組團前往太平島考察，民進黨立委批評這是在替中國大陸助威，對此，陳建仁院長今天南下高雄澄清湖，視察國立原住民族博物館預定地時表示，太平島是中華民國的領土是無庸置疑的，但最近南海局勢在中國大陸不斷騷擾下，引起相當大的動盪，我們應該要確保這個地區和平穩定發展。

陳建仁說，我們應該在這個海域與其他有共同理念的國家一起維持和平穩定，但也強調立委有自己的權責與考量，行政院都予以尊重，只希望立委們能多考量國安單位給予的建議。