立院調閱鏡電視案資料 陳耀祥：依憲法規定處理

NCC主委陳耀祥今天表示，調閱資料、提供資料都需要遵守程序，依照憲法規定處理。NCC認為鏡電視案是個案問題，大法官解釋很清楚，僅法律案、預算案、條約案，或其他重要事項，才有調閱問題。

立法院交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」今天舉行第2次全體委員會議，討論文件調閱進度及後續處理等相關事宜，邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席。

針對是否提供鏡電視案資料給調閱專案小組，陳耀祥在會前受訪表示，尊重委員會，會後會再討論，調閱資料、提供資料都需要遵守程序，依照憲法規定處理。

陳耀祥指出，NCC認為鏡電視案是個案問題，依照司法院釋字第729號解釋講得很清楚，僅法律案、預算案、條約案，或其他重要事項，才有調閱問題，今天會與立委溝通，如果通過，NCC也尊重立委的監督權。

陳耀祥表示，上會期立法院已經討論過，如果認為有需要提供資料，再來討論要怎麼處理，其他就依照憲法處理。

媒體詢問，近期陳耀祥兩次被藍白立委提案譴責，且都獲通過，也被移送監察院。陳耀祥表示，都是依照憲法跟法律執行，不擔心監察院結果，基本上就是依照法律、憲法規定處理。

另外，行政院日前公布NCC委員提名人選，遭在野黨反對，依法如果新任委員人事案未通過，陳耀祥可以留任到新任委員就職前。陳耀祥表示，7月30日他即將卸任，回學校任教，不會繼續留任。