17日立院多項重大表決 馬文君：太平島之行延後

立院外交國防委員會原本預劃於5月16日前往南沙群島太平島考察，共有包括副院長江啟臣等20位國民黨、民眾黨立委報名參加，民進黨立委則抨擊此行「釋放錯誤訊息」。不過發起這場考察的外交國防召委馬文君，今天表示：由於17日立院院會將處理多項重大表決，考慮到太平島距離遙遠，天候變數多，為避免錯過表決，因此計畫將登島考察慰勞官兵的日期延後。

參加太平島行程的立委，必須前一天南下屏東基地，次日一早搭乘C-130運輸機出發，單程需飛行3.5小時。由於太平島跑道長度只有4000呎，助航設施不足，飛機還需攜帶返程油料，因此載重量高度受限。另外，如果當天太平島是雨天，跑道也不適合起降。

至於何時會重啟登太平島考察？馬文君表示，時間必須和國防部討論，不會延到很後面。