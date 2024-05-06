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17日立院多項重大表決 馬文君：太平島之行延後

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委馬文君。圖／立委馬文君提供
立委馬文君。圖／立委馬文君提供

立院外交國防委員會原本預劃於5月16日前往南沙群島太平島考察，共有包括副院長江啟臣等20位國民黨、民眾黨立委報名參加，民進黨立委則抨擊此行「釋放錯誤訊息」。不過發起這場考察的外交國防召委馬文君，今天表示：由於17日立院院會將處理多項重大表決，考慮到太平島距離遙遠，天候變數多，為避免錯過表決，因此計畫將登島考察慰勞官兵的日期延後。

參加太平島行程的立委，必須前一天南下屏東基地，次日一早搭乘C-130運輸機出發，單程需飛行3.5小時。由於太平島跑道長度只有4000呎，助航設施不足，飛機還需攜帶返程油料，因此載重量高度受限。另外，如果當天太平島是雨天，跑道也不適合起降。

至於何時會重啟登太平島考察？馬文君表示，時間必須和國防部討論，不會延到很後面。

太平島 考察 馬文君

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