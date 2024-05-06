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綠提廢國是論壇 藍批「像關中天」

聯合報／ 記者張睿廷陳熙文林銘翰葉德正／連線報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今天將討論民進黨國會改革法案，內容包含廢除國是論壇、民代赴中納管。國民黨立委洪孟楷昨批，民進黨版本針對行政部門不多，箝制在野聲音倒不少，難道忘記國是論壇為民進黨前輩們推動創立的制度？「消滅任何不中聽的聲音，如同關中天（新聞台）。」

民進黨立委沈伯洋提案立委赴中要先經政府許可，遭藍白聯手退回，民眾黨立委黃國昌遭酸「雙標」。黃昨反嗆，民進黨把自己招牌丟到垃圾桶，民進黨因程序被退回的案子不只沈伯洋一案。對於民進黨團幹事長吳思瑤暗酸黃國昌變「紅國昌」，黃國昌說，他是被中國香港禁止進入的人，說他賣台、中共同路人，到底還有誰不能被扣紅帽子？

國民黨立委許宇甄也大酸民進黨，無視憲法保障人民遷徒自由規定，如果真如此在乎國家安全，何不乾脆修法，要求「曾經去大陸和港澳地區且上酒店的人員，皆不得擔任公職」，豈不更加安全？

吳思瑤 國會改革 民進黨 沈伯洋 洪孟楷 許宇甄 黃國昌

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