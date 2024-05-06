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總統府侍衛長 邵智君接任

聯合報／ 記者程嘉文侯俐安李奕昕／台北報導
陸軍副參謀長邵智君少將預計將接任總統府侍衛長。記者林澔一／攝影
陸軍副參謀長邵智君少將預計將接任總統府侍衛長。記者林澔一／攝影

五二○後新任總統府侍衛長人選，預計將由現任陸軍副參謀長邵智君少將接任，並於六月晉任中將。

總統府侍衛室的兩位警衛主任，分別將由現任警政署公關科長陳金藤、陸軍五六四裝甲旅長李有金少將接任。這兩個職務以往多由特勤維安專業軍官升任，此次不僅均為外調，其中一位還是警職。如果尚未曝光的副侍衛長也非內升，等於宣告此領域全面洗牌。

蔡英文總統五二○卸任，現任侍衛長李慶然中將也將調回空軍。未來賴清德總統的第一位侍衛長，先前一度傳出將是現任空軍防空飛彈指揮部副指揮官唐志曜少將，不過，真正雀屏中選者是陸軍司令部副參謀長邵智君。

邵智君畢業於陸官八十年班，民國一○五年晉任少將。他曾擔任陸軍五八砲指部指揮官、砲訓部指揮官、陸軍司令部人事軍務處長。邵智君與蔡總統第三任侍衛長、現任陸軍司令鍾樹明，都是砲兵出身。軍中一般也認為，他是深獲鍾樹明信任的愛將。

即將接任總統府侍衛室警衛主任的李有金，畢業於陸官八十四年班，裝甲兵科，曾於民國一百年至一○一年，在美國陸軍戰爭學院進修，去年初調任五六四旅長。

總統府侍衛室有兩位警衛主任，外界常誤將其與正副總統「官邸警衛室」混為一談。其實，官邸警衛室僅為任務編組，侍衛室警衛主任才是正式編制，兩人常因職掌分工，而有「內衛」與「外衛」主任的非正式稱呼。警衛主任以往多由特勤維安專業「科班」軍官內升，這次卻都是外界調入，上次任用警職的吳振吉、謝芬芬、李秋明，已是扁政府的舊事。

陳金藤是史上第一名出任外衛室主任的警察，預計今天前往外衛室支援見習。警界人士說，陳金藤曾任保安警察第六總隊第二警官大隊長，負責時任行政院長賴清德維安，後來賴就任副總統，陳調保六第一警官大隊長，負責總統、副總統維安。

主任 總統府 陸軍

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