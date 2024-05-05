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凱道、228公園紮營抗議逾7年 「原轉小教室」宣布520結束抗爭

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
原轉小教室成員巴奈（左）、那布（中）、馬耀（右）下午在凱道舉行「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，弔念被新舊任政府遺棄的原住民族土地轉型正義問題。記者林伯東／攝影
原轉小教室成員巴奈（左）、那布（中）、馬耀（右）下午在凱道舉行「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，弔念被新舊任政府遺棄的原住民族土地轉型正義問題。記者林伯東／攝影

「原轉小教室」成員巴奈、那布、馬耀等3人從2017年開始，7年來在凱道駐紮抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」限制原住民權利，鑒於蔡英文總統將在520卸任，巴奈等人今天在凱道舉辦活動，對蔡政府未面對政策錯誤表示遺憾，活動上也宣布紮營將在520結束，之後會回到原鄉持續關注原民議題。

「原轉小教室」今天下午3點至晚上9點，在凱道舉辦 「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，轄區中正一警方指出，這次投入近百名警力到場維安，活動全程和平，沒有衝突發生。

「原轉小教室」成員、原住民歌手巴奈表示，從2017年2月23日開始，就在凱道、228公園紮營抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，該辦法把私有土地排除於辦法適用範圍，限制原住民族諮商同意權行使範圍，阻礙原住民文化發展，孰料歷經7年多的駐紮抗爭，完全未獲蔡政府回應。

巴奈說，考量蔡英文即將卸任，今天跟夥伴回到抗爭的起點，弔念被政府遺棄的原住民族土地轉型正義問題，未來會持續在原鄉關注原住民議題，謝謝一路上支持的人。

轄區中正一警方指出，「原轉小教室」在凱道、228公園抗議長達7年，少有衝突發生，這次活動派出近百名警力維安，也未有糾紛情事，若從從2017年2月23日開始計算至今年5月20日，「原轉小教室」共抗議2644天。

「原轉小教室」今天在凱道前舉辦 「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，活動上宣布紮營抗議將隨著蔡英文總統520卸任後落幕。記者翁至成／攝影
「原轉小教室」今天在凱道前舉辦 「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，活動上宣布紮營抗議將隨著蔡英文總統520卸任後落幕。記者翁至成／攝影
「原轉小教室」今天在凱道前舉辦 「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，活動上宣布紮營抗議將隨著蔡英文總統520卸任後落幕。記者翁至成／攝影
「原轉小教室」今天在凱道前舉辦 「小英的原住民族轉型正義告別式＆在路上的朋友派對」，活動上宣布紮營抗議將隨著蔡英文總統520卸任後落幕。記者翁至成／攝影

凱道 原住民 蔡英文 轉型正義

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