青年入閣 行政院準副發言人謝子涵：用想像力實踐行動

今公布新任內閣名單，今年代表民進黨征戰台中第三選區、挑戰藍營資深立委楊瓊瓔的謝子涵，雖立委選戰失利，但將出任行政院副發言人。謝子涵晚間發文表示，感謝已能為國家服務的機會，如果「魔法是想像力的世界」，行動創新內閣在推進國家社會的進步時，也同樣需要想像力；用過去「溝通對話」的經驗，輔佐內閣團隊。

謝子涵現年32歲，出身台中東勢，曾任國會創新政策幕僚、民進黨發言人、民進黨青年發展部副主任。去年7月獲黨徵召，參選台中市第三選舉區立法委員，挑戰資深立委楊瓊瓔失利。

謝子涵表示，若「魔法是想像力的世界」，行動創新內閣在推進國家社會的進步時，也同樣需要想像力。期許自己能發揮以往在民間倡議，再到政策幕僚及參選公職的歷練，跨世代、跨社群平台溝通對話的經驗，輔佐準總統賴清德、準院長卓榮泰率領的內閣團隊，用「想像力」實踐行動和創新。

謝子涵強調，她除了會做好第一線的政策溝通，更會持續用更多元創新的方式，與社會大眾交流對話，未來將會與內閣團隊一起全力以赴，希望台灣的內政、外交與生活都能持續往良善、信賴及穩健的方向發展。