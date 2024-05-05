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小英之友會交流營恰與賴清德國宴「同飯店」 蔡總統：這不是畢典
蔡英文總統今到台南拜廟，中午到福爾摩沙遊艇酒店參加全國各縣市小英之友會2024交流營，正巧就與20日賴清德就職總統的國宴同一地點；蔡英文僅短暫停留不到半小時，全程不開放採訪，據轉述，她感謝有小英之友會支持，卸任後小英之友會也會持續運作。
蔡英文致詞說，今天不是畢業典禮，今天只是里程碑，大家要一起為台灣努力，而未來小英之友會將轉為公益性質；她也說，很感謝小英之友會不管好壞支持她、在她很心情不好安慰她，「政治人物有民間支持真的很幸福」。
南市小英之友會指出，今席開近30桌，交流營為各縣市小英之友會輪辦，約半年至1年辦一次，很早就選定要辦在福爾摩沙遊艇酒店，蔡總統在會上致詞表達希望卸任後，小英之友會能繼續運作。
蔡英文上午連跑台南府城六合境馬公廟、普濟殿和聖堂、臺灣首廟天壇參香，接著12點多趕至福爾摩沙酒店參加小英之友會活動，短暫停留20幾分鐘，全程不開放採訪。
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