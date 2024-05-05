藍白退綠法案 吳思瑤酸「紅國昌」 黃國昌嗆：沒必要評論毫無誠信的人

民進黨立委沈伯洋提案，立委赴中要先經政府許可，遭藍白聯手退回；民眾黨立法院黨團總召黃國昌遭酸8年前在時代力量時也曾經歷過類似事件，認為現在的黃國昌「雙標」。黃國昌今天痛批，民進黨把自己招牌丟到垃圾桶，利用資訊落差把兩件事混為一談，民進黨因程序被退回的案子不只沈伯洋一案，還有民進黨立委蔡易餘為金融犯想透過修法圖利的可恥行為，也全部在程序委員會被退回，「怎麼民進黨都不吭一聲？想要靜靜一筆帶過？」

黃國昌說，民眾黨在本會期裡退案的法案，黨團成員都有討論，也形成一致的標準，可以把所有被退掉的案子一件一件講清楚，到底是哪個執政黨的立委，竟想要為個案修法幫脫罪，推動可恥的立法，全部可以拿出來講清楚。

藍白聯合退案，民進黨團幹事長吳思瑤酸說，黃國昌從時代力量的「黃國昌」，到民眾黨的「白國昌」，最近跟國民黨走得近變「藍國昌」，現在阻擋國安法案，變成中共代理人下一步就是「紅國昌」。黃國昌說， 沒有評論必要這個毫無誠信的人的言論，他是被中國香港禁止進入的人，說他賣台、中共同路人，到底還有誰不能被扣紅帽子？他呼籲民進黨不要繼續在國內找敵人，製造社會對立、衝突，從中擷取政治利益。

黃國昌說，如果要找賣台、中共同路人，他建議非常具體，就是前立委趙天麟擔任國防外交委員會召委，卻跑去親中舔共，民進黨調查結果與報告在哪裡？到底哪個政黨才是親中舔共、才是賣台、才是中共同路人。

立法院司委會明將排審國會改革法案，另有立委赴中港澳議題要再審，黃國昌說，民進黨應自己把主張整理一下，民意代表到中國到底希望怎麼做，是向行政部門提出申請審查，還是立法院祕書處登錄，民進黨請確定清楚，不要搞得大家無所適從。

黃國昌說，他也呼籲準總統賴清德的新內閣不要躲在後面，負責任、挺起腰桿，由新內閣陸委會提出法律修正版本，賴清德清楚告訴台灣人民到底打算怎麼做，是希望自信交流，還是在國內繼續透過抹紅伎倆製造分化、對立？

民進黨團總召柯建銘批黃國昌已淪為國民黨團總召傅崐萁的小弟，期待國民黨有天讓黃選新北市。黃國昌回嗆，柯建銘從政這20幾年，腦袋裡面只有政治的算計，連在國會這麼莊嚴的殿堂上面，用人身攻擊、說人家「中猴」，這種話都講得出來；他更指柯建銘連自己涉案的司法關說案，都可以成立調閱小組，還自己當委員，涉案當事人調閱卷宗，是非常可恥的事情，要柯建銘不要再搞政治操弄戲碼，他也想要請教一下賴清德，「這個就是你們民進黨團總召的水準嗎？」