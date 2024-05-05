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藍白退綠法案 吳思瑤酸「紅國昌」 黃國昌嗆：沒必要評論毫無誠信的人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌批民進黨立院黨團總召柯建銘不要再搞政治操作戲碼。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌批民進黨立院黨團總召柯建銘不要再搞政治操作戲碼。記者葉德正／攝影

民進黨立委沈伯洋提案，立委赴中要先經政府許可，遭藍白聯手退回；民眾黨立法院黨團總召黃國昌遭酸8年前在時代力量時也曾經歷過類似事件，認為現在的黃國昌「雙標」。黃國昌今天痛批，民進黨把自己招牌丟到垃圾桶，利用資訊落差把兩件事混為一談，民進黨因程序被退回的案子不只沈伯洋一案，還有民進黨立委蔡易餘為金融犯想透過修法圖利的可恥行為，也全部在程序委員會被退回，「怎麼民進黨都不吭一聲？想要靜靜一筆帶過？」

黃國昌說，民眾黨在本會期裡退案的法案，黨團成員都有討論，也形成一致的標準，可以把所有被退掉的案子一件一件講清楚，到底是哪個執政黨的立委，竟想要為個案修法幫脫罪，推動可恥的立法，全部可以拿出來講清楚。

藍白聯合退案，民進黨團幹事長吳思瑤酸說，黃國昌從時代力量的「黃國昌」，到民眾黨的「白國昌」，最近跟國民黨走得近變「藍國昌」，現在阻擋國安法案，變成中共代理人下一步就是「紅國昌」。黃國昌說， 沒有評論必要這個毫無誠信的人的言論，他是被中國香港禁止進入的人，說他賣台、中共同路人，到底還有誰不能被扣紅帽子？他呼籲民進黨不要繼續在國內找敵人，製造社會對立、衝突，從中擷取政治利益。

黃國昌說，如果要找賣台、中共同路人，他建議非常具體，就是前立委趙天麟擔任國防外交委員會召委，卻跑去親中舔共，民進黨調查結果與報告在哪裡？到底哪個政黨才是親中舔共、才是賣台、才是中共同路人。

立法院司委會明將排審國會改革法案，另有立委赴中港澳議題要再審，黃國昌說，民進黨應自己把主張整理一下，民意代表到中國到底希望怎麼做，是向行政部門提出申請審查，還是立法院祕書處登錄，民進黨請確定清楚，不要搞得大家無所適從。

黃國昌說，他也呼籲準總統賴清德的新內閣不要躲在後面，負責任、挺起腰桿，由新內閣陸委會提出法律修正版本，賴清德清楚告訴台灣人民到底打算怎麼做，是希望自信交流，還是在國內繼續透過抹紅伎倆製造分化、對立？

民進黨團總召柯建銘批黃國昌已淪為國民黨團總召傅崐萁的小弟，期待國民黨有天讓黃選新北市。黃國昌回嗆，柯建銘從政這20幾年，腦袋裡面只有政治的算計，連在國會這麼莊嚴的殿堂上面，用人身攻擊、說人家「中猴」，這種話都講得出來；他更指柯建銘連自己涉案的司法關說案，都可以成立調閱小組，還自己當委員，涉案當事人調閱卷宗，是非常可恥的事情，要柯建銘不要再搞政治操弄戲碼，他也想要請教一下賴清德，「這個就是你們民進黨團總召的水準嗎？」

中共代理人 民進黨 黃國昌

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