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國會改革法案6日朝野再攻防 綠：見招拆招努力反制

中央社／ 台北5日電

立法院朝野明天將再度為國會改革法案攻防，據了解，國民黨團將甲級動員備戰，不排除將再提散會動議。民進黨團幹事長吳思瑤表示，將見招拆招並努力反制，拿回議事主導權，讓法案進入逐條討論。

立法院司法及法制委員會明天將續審國會改革法案，民進黨團與民進黨立委賴瑞隆等人提出的立法委員行為法、立法院議事規則修正草案，涉及廢除國是論壇、參加過秘密會議的立委及關係人赴中需報備等修法。由於日前幾次審查民進黨團版本時，國民黨團都提出散會動議，以致於民進黨團版本無法送出委員會，外界高度關注明天朝野議事攻防。

吳思瑤受訪表示，明天由民進黨立委鍾佳濱輪值擔任召委，掌握議事主導權，明天的議事攻防將見招拆招，努力反制國民黨團，讓法案進入逐條討論。

談及廢除國是論壇修法提案，吳思瑤表示，這是民進黨立委賴瑞隆的提案，非民進黨團版本，但國是論壇存廢討論20餘年，藍綠都各有主張，既然有立委提案，就應不設前提討論，朝野一起凝聚共識。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷在臉書發文指出，明天立法院司法及法制委員會要討論民進黨版的國會改革，但針對行政部門的不多，倒是箝制在野聲音的不少，尤其居然還要廢掉國是論壇，就如同關中天一樣，任何不中聽的聲音，就是把它消滅。

洪孟楷表示，國是論壇制度是30年前民進黨在野的立委們，包括駐日代表謝長廷所疾呼，當時國會多數的國民黨也從善如流尊重多元不同聲音，同意增設這樣的制度，讓每週五立法院會前一個小時，立委都能夠針對重大議題向行政部門提出建言，這是尊重少數、多元不同聲音的具體做法。

國民黨團副書記長許宇甄表示，廢除國是論壇並無法節省開會時間，民進黨想要取消國是論壇，就是想要限制立委言論，國民黨立委不像民進黨立委，會將自己的質詢時間砍半，民進黨立委不敢對當權者發聲批判是自己沒有膽量，不該修議事規則限制其他人的聲音。

民眾黨團總召黃國昌今天受訪表示，有關民代赴中規範，要交由行政部門審查還是由立院秘書處登錄，他建議準總統賴清德的新內閣應挺起腰桿，由新內閣的陸委會提出修法版本，讓賴政府清楚告訴台灣人民，「到底是希望自信交流，還是在台灣國內透過抹紅伎倆，繼續製造分化和對立？」

國民黨 民進黨 立法院

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