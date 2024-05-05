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國昌學侯／民眾黨「寄生藍營」？藍議員：有些傷疤不是短時間可以彌補

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌今天到蘆洲湧蓮寺發康乃馨肥皂花。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌今天到蘆洲湧蓮寺發康乃馨肥皂花。記者葉德正／攝影

民眾黨立委黃國昌「學侯」引發議論，部分藍營支持者擔心此舉可能從「寄生藍營」，到最後吞噬藍營。新北市議會國民黨團副書記長呂家愷說，「有些傷疤，不是短時間可以彌補」；國民黨團書記長陳偉杰說，侯友宜在新北政績有目共睹，重點不只是尊侯、學侯，而是怎麼爭取民眾認同，黃過去當七星區立委曾被提罷免，要如何說服當地選民也是一大課題，近期也沒看黃到七星區走動，「應該哪裡跌倒，哪裡站起來」。

對於黃國昌布局2026動作頻頻，民進黨立委蘇巧慧今說，如果有人願意認真對待新北市民，想要一起來解決新北的事務，不分黨派都是好事。

「黃國昌參選2026新北市長是必然。」國民黨新北市黨部主委黃志雄研判，黃國昌一定會往中間去走，侯的政績有目共睹，黃國昌藉由稱讚來拉攏支持者，無論從現實層面或選舉考量，都是必要手段。

國民黨立委洪孟楷表示，侯友宜成績受到高度肯定，包含整治五股垃圾山、規畫新泰塭仔圳，讓各界眼睛為之一亮，任何人的肯定相信是公正客觀的。

民眾黨、民進黨今天都在地方舉行大型母親節活動，呂家愷認為，國民黨在新北有現任優勢，但黨中央也不能因此就放心，應該趕快推出人選；重點不是母親節要發康乃馨，挑幾個活動露露臉而已，現在看起來黃只有比較常走板橋、新莊、蘆洲等三區而已，「難道新北只有這三區？還是只有想選這三區的議員？」歡迎黃國昌有空也到土樹三鶯區走走，傾聽地方民意，為新北在立院爭取預算。

洪孟楷說，現在距離2026還有2年多時間，不至於說是選舉先開跑，若蘇與黃真的是選舉考量，與其節日才關心，不如在立院多為民眾發聲，爭取預算才能真正造福新北市民。

民眾黨立委黃國昌今天到蘆洲湧蓮寺發康乃馨肥皂花，布局2026引發關注。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌今天到蘆洲湧蓮寺發康乃馨肥皂花，布局2026引發關注。記者葉德正／攝影

國民黨 黃國昌

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