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民眾黨519遊行 綠委：白營立委表現弱只好遊行搏版面

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德即將於520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，是因為民眾黨團在立法院的表現弱化，只好想方法在體制外搏版面、衝聲量。

民眾黨中央表示，為因應520總統就職，民眾黨立法院黨團及中央黨部規劃，預定19日於北平東路舉辦封街集會，目前已借好路權，活動預計下午2時開始，擬號召上千人集會，要細數過去8年政府跳票的改革，向民進黨政府算帳，同時表達改革訴求。

吳思瑤表示，開議3個月，民眾黨有8席立委，卻沒有成為國會的關鍵力量，反倒自甘淪為國民黨的附隨組織，成為「小藍黨」，並配合國民黨團總召傅崐萁空轉國會，也要癱瘓政府。

吳思瑤認為，民眾黨要在520前夕發起群眾運動，對執政黨施壓，完全是畫錯重點，也是不甘寂寞，因為民眾黨團的表現在立法院弱化，只好想方設法在體制外搏版面、製造議題衝聲量。

吳思瑤說，民眾黨對民進黨過去8年執政有所不滿，或是對於未來新內閣有建設性的建言，大可發揮民眾黨國會的戰力，而不是一再的製造話題。她表示，民眾會有清楚的判斷，社會自有公評。

民眾黨 民進黨 立法院

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