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徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

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徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯今天發文指出，外交部與捷克政府簽了一筆1000萬美元援助烏克蘭專案基金，指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，其中3、400萬美元購買台灣器材，試問政府又想讓那些廠商得標，吃到這塊肥肉，這筆款項還難追蹤，外交部長吳釗燮嘴砲別人都不懂，結果現在又被打臉。

徐巧芯說，吳釗燮現在是準國安會秘書長，昨晚再度喪失情緒管理能力，發了一篇文章，質疑她談論援助烏克蘭經費運用。這樣的討論，就是基於那天吳釗燮瘋狂跳針的答詢。大家只看到吳釗燮跳針要徐巧芯去告他「藐視國會」的部分，重點在於她詢問了我國援助烏克蘭的計畫總額多少，如何協助。吳釗燮回應總額約1億美元。但她詢問是否直接投入烏克蘭，得到的答案卻是否定的。

徐巧芯指出，目前方式均是透過第三方國家，包含捷克、立陶宛、波蘭等，簽訂專約，再將物資或者款項轉往烏克蘭。這樣使經費難以監督，最終究竟有多少進到烏克蘭，作為實際最終援助費用。

徐巧芯質疑，協助轉進經費或物資的簽署專案，極有可能牽涉他國內政，因為對方在自身國家也會有執政或在野的政黨立場。協助烏克蘭原本是美意，但目前做法，這些專案容易淪於與他國政黨政治打關係的籌碼，變相的經營民進黨政府自身的關係。她當天就暗示吳釗燮，質疑均是有具體資料佐證的。

徐巧芯說，我國與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，名稱是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費高達1000萬美元，指定捷克衛生科技院執行計畫，其中300萬至400萬美元採購台灣醫材。

徐巧芯指出，衛生科技院的主持人Petr Foit 在2023年3月訪台，隨後2023年12月就拿到這麼大筆的專案，有沒有覺得很熟悉？半年多就拿到1000萬美元的大專案，就好像當時美國參議員來了之後，就砸千億買波音如出一轍。Petr Foit 是何方神聖，他就是捷克當地醫材供應商，生意做得很大，與在地國會議員政商關係非常密切。外交部簽訂了這樣的密約，難道不是間接的介入了捷克的在地政黨政治。

徐巧芯說，準副總統蕭美琴訪問捷克時，是否提到或討論這個計畫，這是外交部應該說明的。她手上均有公文資料，外交部敢否認嗎？吳釗燮隨意批評別人不懂，一副吳釗燮最厲害，卻招架不住一場10分鐘的質詢，跳針8次「告我藐視國會罪啊」，成為眾人笑柄，現在想夜襲扳回一城，結果被打臉的又是吳釗燮。

國民黨立委徐巧芯日前槓上外交部長吳釗燮，今天再度發文指出，我國與捷克簽了一筆1000萬美元的援助烏克蘭專案基金，不過卻指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）來執行計畫，其中3、400百萬美金必須購買台灣器材，試問，政府又想讓那些廠商得標，吃到這塊肥肉？圖／徐巧芯提供
國民黨立委徐巧芯日前槓上外交部長吳釗燮，今天再度發文指出，我國與捷克簽了一筆1000萬美元的援助烏克蘭專案基金，不過卻指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）來執行計畫，其中3、400百萬美金必須購買台灣器材，試問，政府又想讓那些廠商得標，吃到這塊肥肉？圖／徐巧芯提供

吳釗燮 捷克 烏克蘭

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