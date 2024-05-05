準總統召開行動創新策勵營 賴清德：最大的權力是服務

520新政府將就任，賴政府昨（4）日舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰均與會。賴清德勉勵新內閣成員傾聽民意，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」。他說，如果做得好，每個政策都切合民心，當民意成為後盾。

賴清德提出三點看法與新閣員一起勉勵。第一，落實國家希望工程，均衡台灣建設計畫的競選政見，將台灣打造為民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，只有人人有希望，這個國家才有希望。

第二，請行政院發揮團隊精神，賴清德引三國志「能用眾力，則無敵於天下矣﹔能用眾智，則無畏於聖人矣」。台灣面臨各種挑戰，沒有一個單純的部會可以解決，要充分具有團隊精神、跨部會協調。

第三，傾聽民意、發揮專業、全力以赴。賴清德再引用教宗方濟各的一段話「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」。執政擁有權力者，要跟人民在一起，了解民意需求，才有可能得到人民支持。