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影／520中共藉口進行軍事演習？蔡明彥：國安局密切關注

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國安局長蔡明彥今天表示，520之後從6月份到11月是中共例行軍演的季節，會密切關注中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力。記者潘俊宏／攝影
國安局長蔡明彥今天表示，520之後從6月份到11月是中共例行軍演的季節，會密切關注中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力。記者潘俊宏／攝影

520之後從6月份到11月是中共例行軍演的季節，國安局蔡明彥今天表示，國安局密切關注中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力。

針對美國政府官員表示北京方面錯誤解讀聯合國2758號決議案，蔡明彥表示，當時聯合國2758號決議案處理的是中國的聯合國代表權問題，並沒有處理到台灣的主權地位或是國際參與權利，但是中共卻透過國際一中架構與錯誤解釋2758號決議文打壓我國國際空間，目前維持台海地區的和平穩定，是台灣最高的戰略目標，不僅符合國際各方的利益，也包括對岸。

對於中共修正「保守國家秘密法」，擴大「國家秘密」定義與保密主體的新制今天生效。國安局長蔡明彥對此表示，該法強調要服從黨的領導，會讓中國有更多政治指導空間，國安局會持續情蒐部署、情工規劃，了解中共內部發展。

國安局長蔡明彥今天表示，520之後從6月份到11月是中共例行軍演的季節，會密切關注中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力。記者潘俊宏／攝影
國安局長蔡明彥今天表示，520之後從6月份到11月是中共例行軍演的季節，會密切關注中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力。記者潘俊宏／攝影

中共 國安局 蔡明彥

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