影／520中共藉口進行軍事演習？蔡明彥：國安局密切關注

520之後從6月份到11月是中共例行軍演的季節，國安局長蔡明彥今天表示，國安局密切關注中共會不會藉口進行軍事演習，來對台灣施加進一步壓力。

針對美國政府官員表示北京方面錯誤解讀聯合國2758號決議案，蔡明彥表示，當時聯合國2758號決議案處理的是中國的聯合國代表權問題，並沒有處理到台灣的主權地位或是國際參與權利，但是中共卻透過國際一中架構與錯誤解釋2758號決議文打壓我國國際空間，目前維持台海地區的和平穩定，是台灣最高的戰略目標，不僅符合國際各方的利益，也包括對岸。