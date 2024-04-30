立院決議電價凍漲無約束力？學者分析2大關鍵

立法院會今表決通過國民黨團所提出的電價凍漲案，不過經濟部以電業法第49條，依法執行業務為由，表示「尊重」立院決議。學者認為，行政部門應有決策空間；立法院此次決議為反映民意。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，經濟部的確是依照法律執行業務，立法機關所提的是政治上、民意上的壓力，希望不要漲電價，但因為此提案不是修正電業法，例如調整電價需要經過立法院同意，因此可能不會構成約束力。但因為電價帶動的物價上漲民眾非常有感，因此這次立法機關通過的提案是反映民意。

至於是否會造成日後行政部門以類似方式為由，僅將立院決議作為諮詢。劉嘉薇表示，若是法有明文，行政機關可能還是會以此為由。

世新大學行政管理學系主任方凱弘說，電價凍漲案經立法院會表決通過，可以代表立法院對此重大政策（指電價調漲）的想法，不過基於行政、立法分立，他認為須保留給行政部門在某些重大政策的決議空間，行政院亦提出電業法第49條，依目前法律規範，留給行政部門決定電價的權責。

方凱弘表示，立法院以通過決議方式，要求行政部門針對凍漲電價一事執行，行政部門應有其空間可以決定尊重決議，或在既有政策模式下繼續執行，最終政策課責留待下次選舉。