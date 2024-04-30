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北士科、京華城爭議延燒 陳智菡：絕不信市府公務員捏造會議紀錄

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台北市前市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左）和台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長、台灣民眾黨主席柯文哲（左）和台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）。圖／聯合報系資料照片

北士科、京華城爭議延燒，近日有傳聞台北市前市長柯文哲任內，有相關會議紀錄涉嫌造假。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天在臉書說，她絕不信台北市政府的公務員敢捏造會議紀錄，台北市長蔣萬安若覺得有問題，歡迎送檢調，當有肩膀的長官，不要放任議員霸凌台北市府員工，「只為你和你的副市長的選舉鋪路。」

陳智菡表示，北市科招商案相關備忘錄出席人員、記錄者都還在公務單位服務，聽說他們對高層放任藍綠議員把索取來的資訊片面解讀或歪曲事實，在沒有證據的情況下帶頭指控公務員偽造文書，不但心寒且幾乎要炸鍋。

陳智菡強調，京華城土地變更和容積獎勵，柯市府一切依法行政，反而是前幾任台北市長時代，要人捐地又不給回饋，還開口要上億元的不樂之捐；現在蔣萬安市長還帶頭霸凌，扭曲事實。

陳智菡批評，國民黨過去如何官逼民反，現在都回來了。相較下，110年柯文哲擔任台北市長任內拍板京華城依法購買30%容積移轉，並核定價格超過信義計畫區容移土地價格，可見柯文哲如何在法治基礎下，捍衛台北市府與市民權益。

柯文哲 陳智菡

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