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立法院會表決通過電價凍漲案 國民黨團：改革第一槍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院院會今四針對電價凍漲案，進行表決大戰，藍綠各自發動甲動，國民黨、民眾黨及無黨籍立委以優勢人數以59：50通過凍漲電價案，國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍立委高舉「錯誤能源政策 政府無人負責」、高喊「電價凍漲 苦民所苦」，民進黨立院黨團總召柯建銘（中左）站在「反對」告示牌旁。記者曾學仁／攝影
立法院院會今四針對電價凍漲案，進行表決大戰，藍綠各自發動甲動，國民黨、民眾黨及無黨籍立委以優勢人數以59：50通過凍漲電價案，國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍立委高舉「錯誤能源政策 政府無人負責」、高喊「電價凍漲 苦民所苦」，民進黨立院黨團總召柯建銘（中左）站在「反對」告示牌旁。記者曾學仁／攝影

今日立法院會表決通過國民黨團所提「凍漲電價、檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施」之提案。國民黨團表示，新國會、新民意，今天的表決是新民意向民進黨政府錯誤能源政策，發起改革的第一步、第一槍。這是人民的怒吼，也是全民對錯誤的能源政策表達最強烈的抗議。

國民黨團表示，民進黨八年執政電價高漲35%，去年光是物價就大漲2.49%，受薪階級薪資負成長1.04%，七年來首次負成長，人民苦哈哈。

國民黨團指出，政府近年撥補台電高達4500億元，台電仍岌岌可危隨時會倒，但綠能公司每個吃飽飽，雲豹公司更已申請上市。為搶奪光電利益台南槍擊四起，這不是錯誤的能源政策，什麼才是？此時不檢討，更待何時？

國民黨團強調，今日的表決只是檢討錯誤能源政策的第一步，未來國民黨團將針對全國能源配比、各類電廠延役、台電營運策略等，要求台電、經濟部及未來的賴政府、卓內閣立即拿出配套方案。今日凍漲電價只是撥亂反正、改革的首部曲。

國民黨團表示，民進黨若持續要以綠能掩蓋貪腐，國民黨團將會讓民進黨政府知道，什麼才是最真實的民意？民進黨若執迷不悟，未來民進黨錯誤的能源政策將在立法院寸步難行。

國民黨團表示提到，針對今日上午院會，有發生疑似代按投票爭議，吳秉叡委員於第三案表決時明明人已不在議場，卻發生第一次有投票、第二、三次未投票的烏龍事件。象徵民進黨也有委員無法認同及護航提案。

國民黨團總結，這是反省的時刻，也是回頭的時刻，民進黨政府、準總統賴清德、準閣揆卓榮泰醒醒吧。

台電 國民黨 民進黨

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