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政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

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政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立法院會針對電價凍漲案進行表決大戰，藍綠各自發動甲動，國民黨、民眾黨及無黨籍立委以優勢人數以59：50通過凍漲電價，表決後，立法院做出凍漲電價的決議，國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍立委高舉「錯誤能源政策 政府無人負責」、高喊「電價凍漲 苦民所苦」，民進黨立院黨團總召柯建銘（後左）站在一旁觀看。記者曾學仁／攝影
立法院會針對電價凍漲案進行表決大戰，藍綠各自發動甲動，國民黨、民眾黨及無黨籍立委以優勢人數以59：50通過凍漲電價，表決後，立法院做出凍漲電價的決議，國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）帶領黨籍立委高舉「錯誤能源政策 政府無人負責」、高喊「電價凍漲 苦民所苦」，民進黨立院黨團總召柯建銘（後左）站在一旁觀看。記者曾學仁／攝影

藍白立院黨團聯手通過電價凍漲提案，要求政府討論能源政策。行政院發言人林子倫今天表示，維持台灣能源供應穩定應是不分朝野的共同盼望，對於立法院今日所做相關決議，行政院表達遺憾之意。同時，此次電價調整依電業法等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。另一方面，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。

電價4月1日起平均調漲11%，國民黨、民眾黨立院團3月底提案，建請立法院決議停止調漲電價案，民進黨團提議協商，今天協商期滿，朝野甲動因應。藍白聯手以多數優勢強勢表決通過電價凍漲案。

林子倫指出，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則。同時，國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，對於立法院今日所做決議，行政院表達遺憾之意。

林子倫表示，過去國際經歷百年大疫及烏俄戰爭等各種波動，國際能源價格皆大幅調漲，使得台電在過去幾年來面臨龐大壓力及虧損。為維持台電公司永續經營，以確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向之穩定發展，電價調整實為不得不然之措施。

林子倫表示，經歷屆政府及國會共同討論決議，電業法第49條及其子法已明確規範電價審議及核定之法定機制，此次電價調整經過工商團體、消費者團體、學者專家及政府代表組成的電價審議會依法討論及共同決策後，才做出相關決議，並非行政部門單一決策，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。同時，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。

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