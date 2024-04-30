立院通過凍漲電價 經濟部搬出電業法這樣說

電價已自4月1日起調漲，但立法院30日通過決議凍漲電價，經濟部對此表示，目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理，經濟部尊重國會的決議跟關切，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果。

經濟部指出，電業法第49條及其子法已明定電價費率檢討調整機制，主管機關經濟部據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，此次因俄烏戰爭造成國際燃料價格飆漲，世界各國都大漲電費，台電公司發購電燃料成本已連續兩年高達6000億元以上，與俄烏戰爭前約3000億元的燃料支出相比，翻倍大增，但台電電價調漲相對其他國家緩和。

經濟部以核電占比較高的法國及南韓為例，2020～2023年間工業電價累積調幅已分別高達160％與87％，但我國電價調漲相對和緩，與民生物價最相關的住宅及小商店用電，近3年累積調幅分別僅7.1%及12.2%。

經濟部並表示，2023年底台電累積虧損已達3826億元，若電價不調整，則2024年將再虧損2124億元，對台電公司確保穩定供電、投資電網強韌等業務，將有極為不利的影響。