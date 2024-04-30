王美花：台灣電價調漲體諒照顧庶民 全世界僅見

經濟部長王美花今天指出，俄烏戰爭之後的國際原料高漲，台電原料採購成本翻倍，造成鉅額虧損。她說，台灣電價調漲的情形都有呼應大家體諒照顧庶民、中小企業等等，有做不同的情境、有做不同的調漲方法，是全世界僅見。

經濟部3月22日召開113年第1次電價費率審議會，審議上半年（4月至9月）的電價費率，決議平均電價調漲約11%；其中，住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%。另外，產業用電方面，逾44萬家產業用戶調幅在14%或之下，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與網路資料中心（IDC）級距，調幅至多25%。

立法院朝野黨團今天協商國民黨團和民眾黨團分別所提，「停止調漲電價並檢討能源政策」案相關事宜；在野黨團相關提案因為協商不成，至今已過1個月冷凍期，今天院會處理相關提案。

王美花今天列席立法院朝野黨團協商，於會中說明台電虧損狀況嚴峻和今年4月電價調漲方案。她指出，俄烏戰爭之後的電價成本高漲，因為國際原料高漲，與俄烏戰爭前相較，台電原料採購成本翻倍，這也造成台電鉅額虧損。

談及4月電價調漲方案，王美花表示，按照電業法，成立電價審議委員會，在相關審議委員會審議通過，台灣電價調漲的情形都有呼應大家體諒照顧庶民、中小企業等等，有做不同的情境、有做不同的調漲方法，「我看是全世界僅見」。

王美花說，4月電價調漲方案，對於一般的民生用電調得非常少，用電越大調得越多；即使這次電價調漲方案，最大的用戶最高是調到增加25%，大概也是接近台電成本，只有這樣，其他的其實還是都遠低於台電的相關發電成本。