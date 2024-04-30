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批北士科淪政治惡鬥工具 黃珊珊：市府推公務員上第一線

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊。記者林銘翰／攝影
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊。記者林銘翰／攝影

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊今天說，當時還在新冠肺炎疫情期間，景氣不確定狀況也不明，很多廠商都打退堂鼓，台北市長蔣萬安不懂，副市長李四川不可能不懂，現在的市府把公務人員放在第一線，任由藍綠議員一起惡意操弄，不要把他們當成政治惡鬥的工具。

民進黨台北市議員簡舒培先前指稱，針對北投士林科技園區設定地上權招商案，柯文哲僅拜訪元大、新光人壽2家潛在投標人，就把基地改分為3處個別招商，其中T17、T18基地不須投資計畫書，然而元大人壽昨天發布聲明指出，從未就此案與柯文哲或台北市政府有任何接觸。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，黃珊珊會後接受媒體聯訪時表示，士北科案的訪談紀錄有14份，柯文哲在市長任內成立台北投資辦公室，所有想要投資的外商、投資標的，北市府都會輔導廠商，提供一站式的服務，如果有BOT案也會訪談潛在的投資人，前來參加的人有名有姓，所以東西都可以查證。

黃珊珊說，台北市政府都有會議紀錄，公務人員誰敢造假，議員要指控他們造假，北市府高層有義務出來說明，這些公務人員都非常積極，「一個投資案，不會有人比業界更了解市場」，投資辦公室當時到處訪談，了解廠商是否投資的原因，完全沒有捏造的問題。

黃珊珊指出，當時還在新冠肺炎疫情，景氣不確定狀況也不明，很多廠商都打退堂鼓，後來台北市政府重新估價，想要了解市場的狀況，「公務人員都是跟著整個案子一起走，不要把公務人員當作政治惡鬥的工具。」

黃珊珊表示，就算蔣萬安不懂，李四川不可能不懂，北市府把公務員放在第一線，任由藍綠議員一起惡意操弄，沒有幫公務人員說半句話，相信現在所有在市府的公務員，大家應該都惶惶不安，不知道何時會被長官出賣，請不要把公務人員當成政治惡鬥的工具，只要把資料調出來、替公務員說句話，就是在為台北市民做事情。

黃珊珊強調，北士科案都是經過公開估價、合理評估，台北市長只是最後的拍板，過程當中有不同的會議、估價報告，標不出去就要檢討，也要了解廠商為何不來投資，「這個案子底價才80幾億，我們大概達到120幾億，這是為台北市民爭取到的最大利益」，當時就是一件好事，現在政治操作變成壞事。

李四川 柯文哲 蔣萬安 黃珊珊

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