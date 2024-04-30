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電價凍漲朝野協商無共識 韓國瑜叫大家閉嘴交院會處理

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對電價凍漲等案，立法院今天再度進行朝野協商，立法院上午在進行「電子簽章法」案三讀前，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）即走上主席台詢問相關宜、立法院長韓國瑜（右）忙著處理法案。記者曾學仁／攝影
針對電價凍漲等案，立法院今天再度進行朝野協商，立法院上午在進行「電子簽章法」案三讀前，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）即走上主席台詢問相關宜、立法院長韓國瑜（右）忙著處理法案。記者曾學仁／攝影

針對在野黨提案電價凍漲等案，立法院韓國瑜今天再度進行朝野協商，過程中民進黨立委洪申翰舉手欲發言，但未被點名，韓國瑜表明黨團協商已達成共識由黨團三長列席發言，其他人不得參與黨團協商，韓國瑜也要爭搶發言的朝野立委閉嘴；至於電價凍漲等案朝野無共識，韓國瑜裁示送交院會處理。

立法院今天進行朝野協商，依據過去慣例，黨團幹部或與提案相關委員會出席協商說明，不過，洪申翰今天原本出席協商準備舉手發言，韓國瑜並未點名發言，並強調先前黨團協商有建立規範，黨團協商由黨團三長出席。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，朝野協商討論過程不能快轉跳過，韓國瑜主持的立法院創下很多惡例，像是程序委員會阻擋排案等，台灣民主不能被沒收，傅崐萁總召不要趕著下班；傅崐萁則頻插話指這是耗損大家時間，吳思瑤反嗆「你在王滬寧面前半句話都不敢吭，為何在台灣國會這麼鴨霸？」

傅崐萁不甘示弱反擊，立法院不是民進黨開著，在這邊胡說八道，不斷咆哮重複，浪費全民時間，日前協商民進黨團也缺席協商，到底誰閹割發言權，到底誰是薪水小偷，偷全民的錢。

韓國瑜眼見藍綠發言僵持不下，喊話要求大家閉嘴，先聽立院秘書長周萬來解釋。周萬來說明，先前會議大家有訂下規範，黨團協商由院長、副院長各黨團幹部參加。由於朝野對於電價凍漲等案朝野黨團各有立場，經韓國瑜喊休息溝通後仍無法共識，韓國瑜最終裁示送交院會處理。

立法院 電價 韓國瑜

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