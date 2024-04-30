柯文哲縱放京華城840%容積率？黃珊珊：有問題就送檢調

京華城改建案爭議延燒，國民黨台北市議員游淑慧今天再指，台北市前市長柯文哲縱放840%容積率給京華城，台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊說，柯文哲上任後依法行政，恢復560％的容積率，完全就是監察院的糾正報告，請不要再潑髒水，有問題就送檢調。

京華城今天在各大報刊登全版廣告，指稱過去受到37年霸凌。游淑慧隨即在臉書發文表示，「五大報、記者會……這就是財團的手筆」，最愛指點江山的柯文哲，這次自己怎麼躲起來，只讓發言人、黨團主任等娘子軍出動謾罵，現在還把財團好朋友搬出來，「監察院和議會調查就是2022年柯文哲縱放840%容積率給京華城。」

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，黨主席柯文哲請假未出席，黃珊珊會後接受媒體聯訪時表示，監察院的調查報告已經出爐，在台北市前市長郝龍斌任內，認定京華城的容積率為392%，後來監察院糾正台北市政府，要求容積率應該恢復至560%，柯文哲上任後就依法行政，完全都是按照監察院的糾正報告。

至於游淑慧所稱，柯文哲縱放840%容積率給京華城。黃珊珊說，柯文哲按照都市計畫變更的方式增加容積率，包括容積移轉、容積獎勵等，台北市都市計畫委員會都有公開直播，如果有問題就移送檢調，不需要透過這樣的方式潑髒水，「容積的部分有問題就請送檢調。」