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民進黨：北士科標案市地賤租 讓特定人拿到好處？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，呼籲台北市前市長柯文哲別再閃躲，真對北市科案出面說清楚。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢今天表示，呼籲台北市前市長柯文哲別再閃躲，真對北市科案出面說清楚。圖／民進黨提供

藍綠陣營近期鎖定京華城案與北士科案，質疑台北市前市長柯文哲任內弊端，頗有分進合擊意味。民進黨發言人吳崢今再針對北士科案表示，為什麼同樣的科技園區專用區，卻有著截然不同的待遇，包含底價、土管規定、有無投資計畫書都不同，是否是有意為之，讓特定人拿到好處？指令是否又直接來自市長室？呼籲柯文哲別再閃躲，出面說清楚。

北士科案為台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案傳出爭議，被質疑3基地分開招標、T17及T18免投資計畫、權利金底價下修等，藍綠議員並指出，這是柯文哲市長任內拍板決定的。

台北市議員簡舒培表示，台北市前副市長黃珊珊說招標案，並非柯文哲一人可決定；但是證據出來，北士科三塊基地分開招標且底價下修，該決策就是柯文哲親自拍板定案，相關簽呈的最後一頁，決行欄清清楚楚蓋著「台北市市長柯文哲」職務章，以及親筆押上日期。

簡舒培說，柯文哲稱這塊地是設定地上權，非BOT案不用投資企畫書，不過2019年第一次招標、2020年第二次招標皆需要，到了2021年第三次招標，T16基地仍需要、T17、T18基地就不需要，原因為何？另外，在台北市地價不斷上漲的時刻，最終招標底價僅81億元，甚至比第一次招標的86億元還要少，且讓新壽用低於市價的44億決標，導致權利金下修，呼籲柯文哲針對疑似賤租市產說明。

簡舒培表示，最離譜的是新壽提出的三點「分開招標、權利金下修、免投資企畫」建議，柯市府全盤接受，形同其他投資人都只是陪榜而已，實在荒謬至極，這是不是為新壽量身打造的標案，也請柯文哲講清楚說明白。

台北市議員林延鳳表示，北士科案中，柯市府與新光千絲萬縷的關係，顯見柯文哲的標準都是用來要求別人，當年所言「財團拿刀叉吃人肉」真是不假，柯自己就是那副刀叉，市民則任人魚肉。

北市 柯文哲

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