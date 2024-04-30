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京華城稱被霸凌37年 游淑慧嗆：「刀叉吃人肉」這話該還給柯文哲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
京華城今天在各大報刊登廣告稱被霸凌37年。圖／引用自聯合報
京華城今天在各大報刊登廣告稱被霸凌37年。圖／引用自聯合報

京華城高容積率爭議，今天京華城在各大報刊登全版廣告，指過去受到37年霸凌，並稱840%高容積率是自己用容積移轉買的，一切合法。國民黨北市議員游淑慧今天則在臉書說，「各大報、記者會……這就是財團的手筆」，批「財團有錢買廣告、有錢帶風向、有錢喊提告。用這招就想嚇我們？」

游淑慧今天在臉書表示，最愛指點江山的前市長柯文哲，這次自己怎麼躲起來？只讓發言人、黨團主任等娘子軍出動謾罵，現在還把財團好朋友搬出來。

游說，監察院和議會調查的是：2022年柯文哲縱放840%容積率給京華城。結果京華城和民眾黨口徑一致，只談當年郝龍斌卡京華城容積案，轉移焦點的方式有夠難看。「一個是卡容積、一個是送容積…...，還敢嘴。」

游痛批，市府把關給財團的容積，有不對嗎？還是要給百億容積率才是交朋友？一般民眾都更、危老要容積要不到，威京把自己好好百貨打掉，改成更賺錢的頂級商辦，市府還要給他獎勵。

游淑慧也問，猜猜京華城改建案用什麼名目拿到容積獎勵的？拿著刀叉吃人肉這句話要還給柯文哲。

國民黨北市議員游淑慧。引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧。引用自游淑慧臉書

京華城 廣告 柯文哲 游淑慧

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