台南前局長涉光電弊案遭訴 黃國昌：延到選後有政治考量

台南檢調偵辦光電弊案，今天依違反貪汙治罪條例等罪嫌，起訴台南市經濟發展局前局長陳凱凌、經濟部能源署林姓組長及力晹集團總裁古盛煇等人。民眾黨立委黃國昌批評，臭不可聞的弊案拖延到選後才處理，說沒有政治考量，難以令人信服。

黃國昌指出，民進黨英系古盛暉的力暘集團在台南七股五家天字輩的光電廠，透過台南市政府圖利放水，偽造「小二甲」迴避法規以順利變更作為太陽光電廠的弊案，去年就很多人追蹤，卻到現在才起訴，令人失望，「要說沒有政治考量，實在很難令人相信。」

黃國昌表示，當初弊案被揭發時，台南市府還大言不慚說都有嚴審、不要再烏龍爆料等話，根本就是忝不知恥，檢察官調查後，在起訴書中斥「被告古盛煇以行政院顧問之姿，私下向政府相關部門喬事、關說，甚施壓公務機關」、「被告陳凱凌身為經發局局長，配合力暘集團關說，甚更施壓所屬同仁！」

黃國昌嗆，「請問當初嗆很大聲的台南市長黃偉哲：要不要出來公開道歉」，黃國昌說，這個不法圖利弊案，讓英系力暘集團攫取不法利益，包括20年售電預期收入高達91億多元，請檢方依法徹底剝奪犯罪所得，根絕犯罪誘因。