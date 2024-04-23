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扁系羅文嘉、馬永成「班師回朝」？張啓楷：新瓶裝舊酒
準內閣今天公布第5波人事案。傳與前總統陳水扁關係密切的前秘書長羅文嘉、總統府前副秘書長馬永成及總統府辦公室前主任林德訓可望520後「班師回朝」。民眾黨立委張啓楷表示，羅文嘉等人淡出政壇約16年了，若真的「回鍋」，只是再次證明5月20日後的賴清德政府「新瓶裝舊酒」。
民眾黨立委林憶君表示，蔡英文總統與前總統陳水扁在兩岸問題上所走的路線不同，羅文嘉等人是扁政府大將，現在又被找回，是否意味著準總統賴清德想走回「阿扁路線」？將與蔡英文的兩岸路線脫離、越走越遠？有待觀察。
民眾黨立委黃國昌表示，對於報派人事案不予回應。民眾黨立委吳春城表示，對羅文嘉、馬永成、林德訓等傳聞人事案沒有意見。
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