【重磅快評】無視中火2028無煤時程 賴清德不如蔡其昌？

昨天是世界地球日，蔡英文總統及副總統賴清德接見環團代表，蔡細數近年推動能源轉型成效，卻難掩8年減碳赤字；賴強調會進行第二次能源轉型，卻無視立法院外環團高舉中火無煤時程提前7年的訴求。賴清德凡事「蔡規賴隨」，如果連最指標的中火無煤時程都不敢面對，恐怕連當年的綠委蔡其昌都還不如。

環團昨天在總統府及立法院給蔡英文、賴清德出考題。在總統府裡，環團代表向蔡提出90案建言，蔡表示環團建言案已近7成解除列管，代表各項環保問題已一步步找到公私協力解決方法，部分議題需花時間處理，都會交接給新政府；賴清德則說會在蔡推動的第一次能源轉型基礎上持續努力，並簡報他即將啟動的第二次能源轉型。

蔡、賴的話都得很漂亮，但減碳還是要回歸數字檢驗。環團給出的數字是，蔡英文上任時，台灣溫室氣體排放量是29391萬公噸，2021年排放量是29700萬公噸；根據非政府組織「德國觀察」提出的「氣候變遷績效指數」，2012年起台灣排名維持在50名左右，今年已退步到61名。環團更直言，碳費開徵三度延後，蔡政府減碳龜速讓人覺得無力失望。

蔡英文8年繳出的減碳成績單無疑是難看的，賴清德說要在蔡的基礎上推動二次能源轉型，提出的解方是建立智慧共享綠能戰略、加速再生能源開發、透過碳捕捉及碳封存加快減碳速度、推動數位與綠色產業雙軸轉型帶動產業發展、透過碳定價與市場機制加速產業低碳轉型等。賴的減碳擘劃宏偉，卻似空中樓閣，同一時間環團在立法院高喊中火2028無煤時程，反而是賴清德立即的課題。

賴清德總結蔡英文的第一次能源轉型，重點是「非核、展綠、增氣、減煤」，並以此朝去碳化發展，風力發電及太陽光電是具體成果。但除了再生能源發電度數成長1.1倍，減碳的成績卻是不及格，台灣碳排量增加，氣候變遷績效指數排名倒退，反是中火去年「勇奪」了全球最大碳排電廠的頭銜。

讓人瞠目結舌的是，台電不僅不思檢討，還推說2014年才是中火空汙、用煤、碳排史上最高，近年來已減煤600萬噸。事實上，若非林佳龍、盧秀燕持續要求中火減煤，台電那來減煤600萬噸的成績。台電努力不夠，甩不掉全球最大碳排電廠的頭銜，還大談過去的黑歷史，擺明政治操作，專業度令人懷疑。

賴清德眼前最大的減碳課題，看來是非中火莫屬，從2014至今，中火雖減煤600萬噸，但一年燃煤仍達1200萬噸，台電規劃的無煤時程是2035年，平均一年僅減煤約100萬噸，實在看不出來有多大決心，更別說有多重視中部人呼吸的權利。

環團提出中火無煤時程提前至2028年，平均每年要減煤300萬噸，確實不易達標，但兩年前蔡其昌競選台中市長時即承諾中火2029無煤時程，當時也有經過一番盤算，如果當年的蔡其昌都敢承諾，今日的賴清德豈能躊躇不前？

2028年賴清德的總統任期屆滿，正常情況是要尋求連任，昨天他提出第二次能源轉型，深度、廣度都遠勝蔡政府倡議的「非核、展綠、增氣、減煤」，中火無煤時程提前正是檢驗第二階段能源轉型、減碳成效的時間點，請賴清德勇敢表態，如果對第二階段能源轉型有信心，就別再遷就台電「大增氣、小減煤」的詐術，免得4年後又像蔡英文一樣只能繳出難看的減碳成績單。