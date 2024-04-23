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【重磅快評】無視中火2028無煤時程 賴清德不如蔡其昌？

聯合報／ 主筆室
台灣健康空氣行動聯盟等多個環團昨天集結在立法院群賢樓前舉辦氣候集會，要求新國會支持台中火力發電廠的無煤時程，從2035年提早至2028年，多位國民黨、民眾黨立委場表達支持。記者胡經周／攝影
台灣健康空氣行動聯盟等多個環團昨天集結在立法院群賢樓前舉辦氣候集會，要求新國會支持台中火力發電廠的無煤時程，從2035年提早至2028年，多位國民黨、民眾黨立委場表達支持。記者胡經周／攝影

昨天是世界地球日，蔡英文總統及副總統賴清德接見環團代表，蔡細數近年推動能源轉型成效，卻難掩8年減碳赤字；賴強調會進行第二次能源轉型，卻無視立法院外環團高舉中火無煤時程提前7年的訴求。賴清德凡事「蔡規賴隨」，如果連最指標的中火無煤時程都不敢面對，恐怕連當年的綠委蔡其昌都還不如。 

環團昨天在總統府及立法院給蔡英文、賴清德出考題。在總統府裡，環團代表向蔡提出90案建言，蔡表示環團建言案已近7成解除列管，代表各項環保問題已一步步找到公私協力解決方法，部分議題需花時間處理，都會交接給新政府；賴清德則說會在蔡推動的第一次能源轉型基礎上持續努力，並簡報他即將啟動的第二次能源轉型。

蔡、賴的話都得很漂亮，但減碳還是要回歸數字檢驗。環團給出的數字是，蔡英文上任時，台灣溫室氣體排放量是29391萬公噸，2021年排放量是29700萬公噸；根據非政府組織「德國觀察」提出的「氣候變遷績效指數」，2012年起台灣排名維持在50名左右，今年已退步到61名。環團更直言，碳費開徵三度延後，蔡政府減碳龜速讓人覺得無力失望。

蔡英文8年繳出的減碳成績單無疑是難看的，賴清德說要在蔡的基礎上推動二次能源轉型，提出的解方是建立智慧共享綠能戰略、加速再生能源開發、透過碳捕捉及碳封存加快減碳速度、推動數位與綠色產業雙軸轉型帶動產業發展、透過碳定價與市場機制加速產業低碳轉型等。賴的減碳擘劃宏偉，卻似空中樓閣，同一時間環團在立法院高喊中火2028無煤時程，反而是賴清德立即的課題。   

賴清德總結蔡英文的第一次能源轉型，重點是「非核、展綠、增氣、減煤」，並以此朝去碳化發展，風力發電及太陽光電是具體成果。但除了再生能源發電度數成長1.1倍，減碳的成績卻是不及格，台灣碳排量增加，氣候變遷績效指數排名倒退，反是中火去年「勇奪」了全球最大碳排電廠的頭銜。

讓人瞠目結舌的是，台電不僅不思檢討，還推說2014年才是中火空汙、用煤、碳排史上最高，近年來已減煤600萬噸。事實上，若非林佳龍、盧秀燕持續要求中火減煤，台電那來減煤600萬噸的成績。台電努力不夠，甩不掉全球最大碳排電廠的頭銜，還大談過去的黑歷史，擺明政治操作，專業度令人懷疑。

賴清德眼前最大的減碳課題，看來是非中火莫屬，從2014至今，中火雖減煤600萬噸，但一年燃煤仍達1200萬噸，台電規劃的無煤時程是2035年，平均一年僅減煤約100萬噸，實在看不出來有多大決心，更別說有多重視中部人呼吸的權利。

環團提出中火無煤時程提前至2028年，平均每年要減煤300萬噸，確實不易達標，但兩年前蔡其昌競選台中市長時即承諾中火2029無煤時程，當時也有經過一番盤算，如果當年的蔡其昌都敢承諾，今日的賴清德豈能躊躇不前？

2028年賴清德的總統任期屆滿，正常情況是要尋求連任，昨天他提出第二次能源轉型，深度、廣度都遠勝蔡政府倡議的「非核、展綠、增氣、減煤」，中火無煤時程提前正是檢驗第二階段能源轉型、減碳成效的時間點，請賴清德勇敢表態，如果對第二階段能源轉型有信心，就別再遷就台電「大增氣、小減煤」的詐術，免得4年後又像蔡英文一樣只能繳出難看的減碳成績單。

中火 蔡英文 賴清德

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