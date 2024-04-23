快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa_McClain）（左二）、民主黨籍眾議員克爾帝（Dan_Kildee）（左一）及共和黨籍眾議員艾佛德（Mark_Alford）（右二）抵台訪問。圖／外交部提供
美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa_McClain）（左二）、民主黨籍眾議員克爾帝（Dan_Kildee）（左一）及共和黨籍眾議員艾佛德（Mark_Alford）（右二）抵台訪問。圖／外交部提供

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共同率領跨黨派議員團今天訪台，將晉見蔡英文總統，及副總統暨總統當選人賴清德

美國跨黨派議員訪問團於4月23日至25日訪問台灣，成員另包括美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）、眾議院「軍事」委員會友台議員艾佛德（Mark Alford）。外交部誠摯歡迎3位議員在「台灣關係法」屆滿45週年之際來訪，展現國會對台灣的跨黨派支持。

外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文總統、賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴。3位議員分別為眾議院「軍事」委員會及「歲計」委員會成員，除高度關注台灣議題，也持續支持推動台美各項合作，在台期間將與我方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見，有助日後在美國國會持續推動台美緊密夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定與繁榮。

美國 蔡英文 議員 賴清德

延伸閱讀

藍白支持度拉近 游盈隆：綠領先與賴清德就職效應有關

卓榮泰內閣新政委名單羅文嘉、史哲入列 農業部長陳駿季真除

準總統賴清德宣示二次能源轉型 形塑淨零永續綠生活

地球日接見環團 蔡英文：平台及建言都會交接給新政府

相關新聞

與扁辦主任林德訓喝超商咖啡有要事？ 卓榮泰：因為加10元就多一杯

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政...

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，...

美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共...

柯文哲嗆北士科要罵先找出問題..蔣萬安回擊表明態度

對於台智光、京華城、北士科等三大案，台北市長蔣萬安昨天表示，「沒有什麼不敢查」，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天受訪反...

王世堅反對廢除死刑 籲別慷被害人之慨造成社會動盪

針對死刑存廢議題，憲法法庭今天進行辯論程序。民進黨立委王世堅表示，若一個罪犯達到要處以極刑程度，該做就要做，還給被害人公...

遭列他字案 徐巧芯嘆委屈「確信司法會還我清白」

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見。台灣基進黨上周赴北檢告發徐巧芯，涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪，北檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。