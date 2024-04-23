美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共同率領跨黨派議員團今天訪台，將晉見蔡英文總統，及副總統暨總統當選人賴清德。

美國跨黨派議員訪問團於4月23日至25日訪問台灣，成員另包括美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）、眾議院「軍事」委員會友台議員艾佛德（Mark Alford）。外交部誠摯歡迎3位議員在「台灣關係法」屆滿45週年之際來訪，展現國會對台灣的跨黨派支持。

外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文總統、賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴。3位議員分別為眾議院「軍事」委員會及「歲計」委員會成員，除高度關注台灣議題，也持續支持推動台美各項合作，在台期間將與我方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見，有助日後在美國國會持續推動台美緊密夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定與繁榮。